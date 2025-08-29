Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 30.08.2025 00:40 Publikacja: 29.08.2025 14:50
Donald Trump przyjął niedawno w Białym Domu szefa FIFA Gianniego Infantina. Podczas tej wizyty pochwalił się zdjęciem z Władimirem Putinem ze szczytu na Alasce, a potem dywagował, czy zaprosi go na przyszłoroczny piłkarski mundial
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Podczas niedawnych rozmów pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem na Alasce nie było mowy o meczu hokejowym pomiędzy drużynami rządzonych przez nich państw (a przynajmniej nic o tym nie wiadomo), ale taka propozycja padła już kilka miesięcy wcześniej, podczas ich konwersacji telefonicznej.
Z inicjatywą podobno wyszedł Putin, a Trump się zgodził. Jak wiadomo, rosyjski dyktator jest wielkim fanem rywalizacji na lodowej tafli i sam niejednokrotnie bierze udział w meczach pokazowych. Zwykle zawodnicy grający z nim w jednym zespole robią wszystko, żeby zdobył jak najwięcej bramek, a rywale starają się mu w tym nie przeszkadzać. Trump z kolei gra w golfa, ogląda futbol amerykański, ale hokej też nie jest mu obcy, niedawno punktował u kibiców Washington Capitals, wychwalając ich rosyjskiego idola Aleksandra Owieczkina.
