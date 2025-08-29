Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Stawka większa niż wynik

Sport może być – i już wielokrotnie był – narzędziem dyplomacji. Czy mogliby go użyć znani kibice Donald Trump i Władimir Putin?

Publikacja: 29.08.2025 14:50

Donald Trump przyjął niedawno w Białym Domu szefa FIFA Gianniego Infantina. Podczas tej wizyty pochw

Donald Trump przyjął niedawno w Białym Domu szefa FIFA Gianniego Infantina. Podczas tej wizyty pochwalił się zdjęciem z Władimirem Putinem ze szczytu na Alasce, a potem dywagował, czy zaprosi go na przyszłoroczny piłkarski mundial

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Wojciech Małysz

Podczas niedawnych rozmów pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem na Alasce nie było mowy o meczu hokejowym pomiędzy drużynami rządzonych przez nich państw (a przynajmniej nic o tym nie wiadomo), ale taka propozycja padła już kilka miesięcy wcześniej, podczas ich konwersacji telefonicznej.

Z inicjatywą podobno wyszedł Putin, a Trump się zgodził. Jak wiadomo, rosyjski dyktator jest wielkim fanem rywalizacji na lodowej tafli i sam niejednokrotnie bierze udział w meczach pokazowych. Zwykle zawodnicy grający z nim w jednym zespole robią wszystko, żeby zdobył jak najwięcej bramek, a rywale starają się mu w tym nie przeszkadzać. Trump z kolei gra w golfa, ogląda futbol amerykański, ale hokej też nie jest mu obcy, niedawno punktował u kibiców Washington Capitals, wychwalając ich rosyjskiego idola Aleksandra Owieczkina.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Bałtyk”, reż. Iga Lis, dystr. So FILMS
Plus Minus
„Bałtyk”: Czy warto było
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
„Lucky Jack”, wyd. Muduko
Plus Minus
„Lucky Jack”: Trzy cytryny, cztery wiśnie
„Lekarz w Himalajach”, Lech Korniszewski, Wydawnictwo Stapis
Plus Minus
„Lekarz w Himalajach”: Góry i medycyna
„Obcy: Ziemia”, twórca: Noah Hawley, dystr. Disney+
Plus Minus
„Obcy: Ziemia”: Satyra na kulturę start-upów
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie