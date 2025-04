Przekonała się na własne oczy, że najcenniejsze elementy produktów Doliny Krzemowej, czyli oparte na sztucznej inteligencji mechanizmy rekomendacji, podsuwające nam potencjalnie interesujące treści na głównych stronach Instagrama i TikToka albo w zakładce Dla Ciebie w serwisie X, są często tworzone kosztem najbardziej bezbronnych grup społecznych: ubogiej młodzieży, kobiet i imigrantów, których prawo do życia i pracy w obcym kraju jest uzależnione od wykonywania tego zajęcia. Bez pracy tych moderatorów treści wspomniane serwisy nie nadawałyby się do użytku, ponieważ ich zawartość byłaby zbyt toksyczna dla naszego żarłocznego społeczeństwa.

Problemem była nie tylko sama natura treści, ale także warunki pracy moderatorów, czyli przekształcenie pracującego człowieka w automat, który jednocześnie szkoli sztuczną inteligencję do wykonywania własnej pracy. Oczekiwano od nich przetwarzania setek fragmentów materiałów każdego dnia, bez względu na charakter ich toksyczności. Moderatorzy musieli zwracać uwagę na szczegóły w filmach, aby określić intencje twórców i kontekst, a także powiększać nieprzyjemne obrazy ran lub części ciała, aby odpowiednio je sklasyfikować. Rzekomo co 15–30 minut oceniano jakość ich pracy, która musiała utrzymywać się na arbitralnie ustalonym poziomie 98 proc. Ogrom zadań oraz szybkość i presja, pod jaką trzeba je było wykonywać, były przytłaczające.

Wszystko to odbywało się w aurze tajemnicy i klimacie strachu, niczym praca w sektorze bezpieczeństwa narodowego, z którą Cori oswoiła się na wcześniejszym etapie kariery. Klienci, w tym Meta, często wymagali od pracowników podpisywania klauzul poufności, zabraniających rozmawiania o pracy z kimkolwiek, nawet z rodziną i adwokatem. Przyzwyczaiła się do tego, że amerykański rząd utajnia wszystkie informacje o jej klientach z Guantanamo, łącznie z tym, co jedzą na obiad, częściowo po to, by ich odczłowieczyć. Moderatorzy Facebooka również byli związani drakońskimi umowami o poufności, z powodu których nie mogli mówić o swoim dramacie. Niektóre z tych umów, przygotowane w imieniu Facebooka przez firmę konsultingową Accenture, zawierały oświadczenie pracownika, że wie o tym, iż wykonywana praca może wywołać PTSD, i nie będzie podejmował kroków prawnych w celu pociągnięcia Accenture i Facebooka do odpowiedzialności za pogorszenie swojego zdrowia psychicznego.

Klauzule poufności niszczyły wzajemne zaufanie ludzi do siebie, uniemożliwiały nawiązywanie kontaktów i łączenie się w grupy w celu zwiększenia siły nacisku.

– Bali się rozmawiać o tym nawet ze mną, swoją prawniczką. Tak nie może być – mówi Cori.

Przywracanie ludziom poczucia sprawczości

Kiedy na wcześniejszym etapie kariery Cori z ramienia fundacji Reprieve prowadziła sprawy przeciwko władzom publicznym, walczyła ze znanym sobie i mającym konkretną formę wrogiem: rządem wielkiego państwa. W Guantanamo miała proste zadanie – wymyślić, jak wydobyć klientów z pułapki, w której się znaleźli. Ich opłakane położenie było rezultatem widocznej, uderzającej brutalności.