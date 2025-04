Paweł Piskorski: PO nie wdepcze w ziemię PiS, to już widać

Nie ma szans na to, że jedna partia zwycięży drugą. PO nie wdepcze w ziemię PiS, to już widać. A jeżeli sytuacja się odwróci, PiS przejmie władzę i zacznie wykańczać Platformę, to ona będzie na tyle zdolna do walki, że prawdopodobnie wchłonie obecnych partnerów koalicyjnych i będzie osłabiona, ale przetrwa. Dopiero odejście któregoś z liderów coś zmieni - mówi Paweł Piskorski, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego.