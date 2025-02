Irena Lasota: Przedwyborcze zdjęcia z łopatą na kurhanie? To nie ja mam chorą wyobraźnię

Oczywiście, należy znaleźć i przyzwoicie pochować ofiary rzezi wołyńskiej. Wszyscy są co do tego zgodni. Ale czy należało robić z tego tak ważną sprawę po napadzie Rosji na Ukrainę, gdy najważniejsze było wesprzeć prezydenta Zełenskiego, który uratował Kijów i Charków – co znaczy również Warszawę? Czy ekshumacji należy domagać się właśnie dziś, natychmiast, mimo zamarzniętej ziemi i uwagi skierowanej na to, co będzie działo się w najbliższych tygodniach w związku z zapowiadanymi negocjacjami w sprawie zawieszenia broni. Znowu – te żądania natychmiastowej ekshumacji są związane z wyborami 18 maja. Czyżby wszyscy kandydaci mieli już wizję, że ustawiają się do zdjęć przedwyborczych z łopatą na kurhanie? To nie ja mam chorą wyobraźnię. To oni podsuwają mi takie obrazki.

Kto manipuluje pamięcią historyczną? Temat Wołynia był drążony przez prorosyjskie strony internetowe

Sprawa Wołynia jest ważna, ale czy rzeczywiście najważniejsza od 24 lutego 2022 i w ostatnich tygodniach? Kilka lat temu widoczne było, że temat był rozpoczęty i drążony przez prorosyjskie strony internetowe. Dziś już wszyscy przywykli do tematu i nie pamiętają, kto manipuluje pamięcią historyczną. II wojna światowa to tylko Niemcy, Rosja była ofiarą; Wołyń jest naszą największa raną narodową – a Katyń? Już jest rozliczony?

Temat wpływów Rosji na politykę i media, czy to w Polsce, Rumunii, czy w USA, jest bardzo ważny. Wszyscy mogą się w jakimś momencie dać nabrać, ale można – choćby dzięki internetowi – szukać i znajdować, w jaki sposób dany temat stał się wiodącym i kto może na tym wygrać.