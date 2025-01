Jan Maciejewski: Święta, których nie było

Stwórca ustanowił dzień święty, czas odpoczynku, żeby mieć się kiedy nacieszyć tym, co udało mu się wcześniej zrobić. Sycił wzrok pięknem krajobrazu, wciągał zachłannie cały bukiet zapachów rajskiego ogrodu, wsłuchiwał się w śpiew ptaków i strumieni. I tego właśnie dnia – te słowa powinny otwierać każdą instrukcję właściwego świętowania – utwierdził się w przekonaniu, że to wszystko jest bardzo, ale to bardzo dobre. Świętowanie jest zachwytem. Święte dni są po to, żeby wewnętrzna natura rzeczy wyszła na wierzch, rozbłysła jaśniej, tak by można się było nią w spokoju napawać. Niedziele i święta istnieją także po to, żeby moja żona mogła założyć jedną ze swych odświętnych sukienek, umacniając swoją pozycję na czele listy dowodów na doskonałość dzieła stworzenia. Bo świętować potrafi tylko ten, do kogo dotarło, że – jak by powiedział Arystoteles – byt i dobro są jednym. Że zło i szarość świata to nie jego wewnętrzna istota, ale smuga, osad zgromadzony na powierzchni. Dlatego też jest teologiczna mądrość w sobotnich i przedświątecznych porządkach – ścieraniu cienkiej warstwy brudu z powierzchni rzeczy, wydobywaniu ich prawdziwego kształtu i istoty na światło dzienne tuż przed nadejściem świętego. Brud to tylko nalot, nie esencja świata.

Czytaj więcej Plus Minus Jan Maciejewski: …ale boicie się zapytać Bo to nie jest opowieść o anatomii ani tym bardziej o technicznej sprawności. Ta prawdziwa, niewpisywalna do planów lekcji nauka o seksie nie ma nic wspólnego z niesmacznym miksem wychowania fizycznego i biologii.

Etyka protestancka tchnęła w świat ducha kapitalizmu przede wszystkim ze względu na swój antropologiczny pesymizm. Teologiczna teza o głębokim i nieusuwalnym zepsuciu natury ludzkiej, skażeniu, które łaska może jedynie okryć, ukryć, tak jak odchody chowa się w szambie (podobnie fekalne porównania pojawiają się u samego Lutra), przyniosła praktyczne rezultaty w postaci likwidacji, skrócenia i przygaszenia wielu świąt obecnych dotąd w katolickim kalendarzu; antyświątecznej krucjaty, którą do ostatecznego absurdu doprowadzili purytanie. Ludzie, tu nie ma czego świętować! Tu się trzeba wziąć do roboty. Jesteście brudni i śmierdzący, musicie to jakoś ukryć. Otoczyć się rzeczami, dostatkiem – być może on zakryje brud waszej natury, będzie dowodem, że spłynęła na was z niebios łaska.

Nic tak nie napędza kapitalizmu jak odraza ludzi do siebie. To ona napędza przemysł – pragnienie, by przed samym sobą uciec w rozrywkę, schować się w coraz to nowych rzeczach, otoczyć nimi, zakryć przed światem jak wilczym szańcem. I jeśli istnieje dziś jakiś nieformalny alterglobalistyczny sojusz, to jest nim ciche porozumienie ludzi o zdrowym poczuciu własnej wartości. Takich, których nie ma za co złapać żadna z kapitalistycznych macek. Którzy nie szukają ucieczki w podsuwane przez niego kryjówki. Najłatwiej rozpoznać ich po tym, że potrafią świętować.