„Ciapki”: Gnaty, ciapki i kostki

Klasyczne kostki – takie zwykłe, sześciościenne, znane jako K6 – dość często pojawiają się w grach. Producenci zazwyczaj dorzucają jedną czy dwie do pudełka, wprowadzając w ten sposób do rozgrywki jakże emocjonującą nieprzewidywalność. Inna sprawa, że nie wszyscy ją lubią. Spora część graczy jest zdania, że gdzie kostka, tam króluje losowość, za to nie ma myślenia. A gdzie nie ma myślenia, nie ma dobrej zabawy.