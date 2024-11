Tajna broń Kima

Wiem, że mówi się o zainteresowaniu klubów zagranicznych i chętnie się przeniosę, ale to wielka przyjemność, moja największa, mieć flagę narodową na koszulce. Zawsze jestem zachwycona, kiedy mogę pomóc przynieść chwałę ojczyźnie. Mój honor jest bardzo ważny, ale każda indywidualna nagroda należy nie tylko do mnie, ale do wszystkich zawodniczek drużyny. Najważniejszą rzeczą jest zespół oraz to, że zespół wie, iż możemy zdobyć każdy tytuł, o jaki walczymy – mówiła niedawno Choe Il-son, robiąca ostatnio furorę reprezentantka Korei Północnej.