Prowadzący debatę, niby obiektywni, sprzyjali Kamali, co można było wyczytać z ich min. Trump robił różne wściekłe miny, podczas gdy Kamala bardzo scenicznie podnosiła zdziwione brwi i lekko przewracała oczami. Przy każdym pytaniu, czegokolwiek by dotyczyło, Trump powracał do sprawy nielegalnych uchodźców i nawet by dobrze na tym wyszedł, gdyby nie jego ulubione wyskoki. Na przykład dwukrotnie powiedział, że w Springfield w Ohio nielegalni imigranci masowo wyjadają domowe psy i koty. Jeden z prowadzących dostał w międzyczasie wiadomość od zarządcy tego niewielkiego miasta, że nic nie wiadomo o choćby jednym takim przypadku. Trump również upierał się, że prawie wszyscy nielegalni uchodźcy „ze 168 krajów” są bandytami i mordercami i że w związku z tym na całym świecie gwałtownie spadła przestępczość, podczas gdy w USA wzrosła ona dramatycznie. Nielegalna imigracja jest rzeczywiście w tym momencie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla USA, ale ani demokraci, ani republikanie nie mają pomysłu, co z tym zrobić.

Trump powiedział, że wydali w ciągu miesiąca kilkanaście milionów imigrantów. Powiedział to z tym samym silnym przekonaniem, jak to, że zakończy wojnę Rosji z Ukrainą i Izraela z Hamasem w ciągu 24 godzin, gdy tylko zostanie wybrany, zanim nawet zostanie zaprzysiężony. To jest dla niego sprawa dwóch połączeń telefonicznych. To znaczy 2 x 2.

Najśmieszniejszy był jednak moment, gdy Harris wymieniała nazwiska znanych ekonomistów, wojskowych i republikańskich polityków, którzy nie chcą popierać Trumpa. Na to Trump, dumny, tym razem z podniesioną głową, odparował, że bardzo szanowany przywódca światowy oznajmił, że świat potrzebuje Trumpa, że świat może być zbawiony tylko przez Trumpa. I wymienił nazwisko tego szanowanego przywódcy światowego: Viktor Orbán.