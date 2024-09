Z kolei oglądając „Biedne istoty”, miałem wrażenie, że reżyser zachłysnął się nowymi możliwościami i postanowił porzucić stare zabawki. Co by się wydarzyło, gdyby szalony naukowiec z epoki wiktoriańskiej przywrócił do życia piękną topielicę, a przy tym przeszczepił jej mózg jej własnego nienarodzonego dziecka? Oczywiście, istota taka łamałaby wszelkie obyczajowe i kulturowe tabu. Błąd Lanthimosa – grającego przez całą karierę z pokazywaniem brutalnej przemocy i osobliwego seksu, jednak bez przesadnej dosłowności – polegał na tym, że tym razem postanowił być dosłowny. „Biedne istoty”, co zdarza się dziś już rzadko, zasłynęły z powodu tak zwanych „śmiałych” scen erotycznych, które jeden z aktorów określił jako „uczciwe”. Powiedzieć o surrealizmie, że jest „uczciwy”, to go zabić – i „Biedne istoty” były najgorszym, najmniej dziwnym filmem Lanthimosa.

Widzowie nie musieli już w prawie nic wierzyć na słowo. Balony na różowym niebie, hybrydy zwierząt i ludzi, budynki przypominające części ciała – świat wypełniony tymi dekoracjami okazał się nudnawy, nadmiar barw – bezbarwny. Znane z poprzednich filmów niezwykle szerokie kadry i obiektyw rybie oko nie mogły uratować słabych żartów podszytych zbyt oczywistą satyrą. Wydawało się, że reżyser przetrawił truizmy epoki i zamierza podobnie jak niezliczeni inni twórcy obwinić „patriarchat” za problemy „naszej kultury”: mężczyźni najpierw stworzyli silną, niezależną kobietę, potem próbowali ją okiełznać i zostali ośmieszeni. Tymczasem satyra, z którą zgadzają się wszyscy, to tylko konwencja. Od kina popularnego nie należy wymagać zbyt wiele.

Sukces finansowy i pozytywne recenzje pozwoliły Lanthimosowi odzyskać część wolności. Scenariusz „Rodzajów życzliwości”, filmu znacznie lepszego od „Biednych istot”, napisał znów razem z Filippou, dzięki czemu absurd wraca do dawnych poziomów. W tryptyku znajdziemy spontaniczne zbrodnie, spełniające się teorie spiskowe, seksualną sektę, prorocze sny, domowe wideo, które nie przypomina w niczym domowego wideo, samookaleczenia, sobowtóry, prezenty przypominające o śmierci. Fabuły zaczynają się dość niewinnie, ale fragmenty znanego nam życia prędzej czy później zostają zniekształcone i przemielone, zmienione w składanie ofiar, kuriozalną przemoc, mroczne sekrety rodzinne i saunę, w której przymusowo oczyszczają się niewierni wobec guru członkowie sekty. Czy jednak znów powinniśmy dopatrywać się w tym kinie satyry?

W „Rodzajach życzliwości” Yorgos Lanthimos znów uwalnia nas od realizmu

Filmy Lanthimosa deformują i przedrzeźniają naszą rzeczywistość czy raczej to, co wydaje nam się rzeczywistością. O ile w „Biednych istotach” możemy widzieć feministyczną mitologię, zaś w „Lobsterze” krytykę współczesnych konwencji dobierania się w pary, o tyle jednak Lanthimos zniechęca w wywiadach do interpretowania jego dzieł jako politycznej czy społecznej satyry.

Życie, rzeczywistość to dla niego tylko papka, z której modeluje swoje marionetkowe postaci i szalone fabuły. Dostrzegam w jego kinie żywioł antypsychologiczny i antyrealistyczny. Punktem wyjścia jest jakieś proste założenie, dziecinnie postawione pytanie, na które – z wyjątkiem „Biednych istot” – nie ma „dojrzałej” odpowiedzi. W jaki sposób dorośli ludzie mogliby żyć w całkowitej izolacji i wiecznym dzieciństwie? Co by było, gdyby osoby samotne były zamieniane w zwierzęta? Albo gdyby pozbawiony emocji nastolatek sterował życiem szanowanego chirurga, zsyłając plagi na jego rodzinę? Eksperymenty te tworzą alternatywny świat szaleństwa i snu, niespójny z regułami logiki, świat, którego nie należy oglądać na poważnie i nie należy interpretować zbyt poważnie.