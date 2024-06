I oto w 2024 roku w Normandii na moment przyjęta zostanie perspektywa państw Europy Środkowo-Wschodniej. To ważna zmiana. Teraz zauważa się, że w łzach wylewanych przez prezydenta Putina po rozpadzie ZSRR,odbijało się coś więcej niż nostalgia młodego kagebisty. To była tęsknota za rządami neoimperialnej przemocy. Na pewno nie o to walczono pod dowództwem Eisenhowera w Normandii. Zdecydowanie nie robili tego 80 lat temu polscy żołnierze nad kanałem La Manche i na francuskich plażach. Brak Putina podczas obchodów D-Day, choć trudno w to uwierzyć, ma w sobie coś z późnego triumfu prawdy.