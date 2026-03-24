Kiedy patrzę na wyniki polskiego lotnictwa za 2025 r., nasuwa się jedno określenie: złota era. To nie jest marketingowa przesada, ale fakt wynikający z twardych danych. Jednak w biznesie, zwłaszcza w tak dynamicznym sektorze jak nasz, samozadowolenie jest najkrótszą drogą do porażki.

Dzisiejsze rekordy to nie linia mety – to bilet wstępu do gry o znacznie wyższą stawkę. Stawkę, którą jest zbudowanie odpornego, nowoczesnego i zrównoważonego systemu lotniczego na dekady. A także wizytówki Polski w Europie. Branża lotniskowa ma szansę stać się naszym wyróżnikiem, success story i symbolem wzrostu polskiej gospodarki.

Rok 2025 zapisze się w historii jako czas bezprecedensowego rozkwitu. Polska branża lotnicza stała się jednym z niekwestionowanych motorów napędowych krajowej gospodarki. Liczby mówią same za siebie i warto je przytoczyć, by uświadomić sobie skalę zjawiska. W 2024 r. porty lotnicze w Polsce odnotowały wzrosty dwukrotnie wyższe niż średnia europejska. Już w pierwszym półroczu 2025 r. ruch pasażerski w Polsce rósł 3,5 razy szybciej niż na lotniskach Unii Europejskiej. Kulminacją tej dynamiki był wrzesień 2025 r., kiedy ruch lotniczy w Europie wzrósł o 3,6 proc. r/r, podczas gdy w Polsce aż o 13,2 proc. Tak imponujące tempo pokazuje, że Polska znajduje się dziś w absolutnej europejskiej awangardzie lotnictwa pasażerskiego.

Co oznacza ten rozwój w praktyce? To nie tylko tłumy w terminalach. To konkretne korzyści dla gospodarki. Łączny wpływ polskich portów lotniczych osiągnął w 2024 r. poziom 57,9 mld zł wartości dodanej brutto. Sektor lotniczy generuje ponad 500 tys. miejsc pracy – obejmując zatrudnienie bezpośrednie, pośrednie w łańcuchu dostaw oraz to indukowane wydatkami pracowników i turystyką. To realne dochody dla polskich rodzin. Każdy dodatkowy pasażer przekłada się dziś na wzrost PKB szacowany na około 10 500 zł rocznie. To potężny efekt mnożnikowy. Porty lotnicze przestały być jedynie „oknem na świat”, stały się strategicznymi biegunami wzrostu gospodarczego.

W PPL doskonale rozumiemy tę odpowiedzialność. Dlatego 2025 r. zamknęliśmy nie tylko świetnymi wynikami operacyjnymi, ale przede wszystkim przyjęciem pierwszej w historii PPL Strategii Zintegrowanej. To dokument, który porządkuje nasze myślenie o przyszłości, łącząc cele biznesowe z wymogami zrównoważonego rozwoju. Opublikowaliśmy również kluczowe raporty rynkowe – „Wpływ polskich portów lotniczych na regiony” oraz „Polska przyspiesza w wyścigu o lotniska przyszłości” – które stały się fundamentem do merytorycznej dyskusji o roli lotnictwa w Polsce.