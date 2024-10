Cezary Szymanek: Czego boi się prezes firmy w Polsce, czyli zmień się lub zgiń

Co drugi z prezesów polskich firm boi się konfliktów na świecie i politycznej polaryzacji w kraju. Niby są przekonani co do rozwoju gospodarczego Polski, ale wybuchające niemal co chwila konflikty zbrojne i generalnie napięcia na arenie międzynarodowej oraz polskiej scenie politycznej powodują u nich poczucie wielkiej niepewności, do którego to przyznaje się aż 80 proc. z nich. A jednocześnie czują wielką presję (92 proc.), aby zapewnić długoterminowy rozwój swojej firmie.

Suma strachów prezesów firm w Polsce

Prezesi dużych przedsiębiorstw – jak wynika z najnowszej edycji raportu „KPMG CEO Outlook” – boją się także „nowych i rewolucyjnych technologii”. Aż 88 proc. z nich uważa, że sztuczna inteligencja (AI) negatywnie wpłynie na dobrobyt ich organizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Do sumy strachów prezesów w Polsce dodać należy również obawy o rozwój branży, w której działa zarządzana przez nich firma. Pewność, że będzie dobrze, spadła w ciągu ostatniego roku aż o 24 pkt. proc. Dlaczego? Bo zaostrza się konkurencja – zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych; bo prawo i regulacje zmieniają się w ich mniemaniu w zastraszającym tempie; i wreszcie: bo wysoka inflacja. Aż 52 proc. osób zarządzających największymi firmami w Polsce wskazało na budowanie odporności na inflację kosztów kapitału i nakładów jako kluczowy priorytet operacyjny. Rok temu było ich tylko… 8 proc.

Integracja, różnorodność, równość i walka o klimat, czyli wielka ściema

Logiczny byłby teraz – po przytoczeniu powyższych danych – apel o pokój na świecie, o wstrzemięźliwość regulatorów i zakopanie topora wojennego w krajowej polityce. Byłby, gdyby nie to, że raport „KPMG CEO Outlook” przynosi również odpowiedzi na pytania o rolę biznesu jako takiego we współczesnym świecie. Rolę rozumianą jako stosunek do integracji, różnorodności, równości, zmian klimatu czy po prostu sprawiedliwości społecznej. Tego wszystkiego, co zawiera się w praktykach ESG.

Oto bowiem aż 60 proc. prezesów firm z 11 krajów tzw. core countries (Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy) uważa, że w obliczu spadku zaufania do rządów opinia publiczna oczekuje, że to firmy będą wypełniać lukę w obszarze wyzwań społecznych. A w Polsce – tylko co trzeci z badanych menedżerów. Mało tego, w tej kwestii odstajemy od świata bardziej niż w roku ubiegłym.