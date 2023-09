Dawid Pałka: Mój sposób na przetrwanie kryzysu - będę jeść korę

Ja kilka razy w młodości biwakowałem w namiocie i zawsze kończyło się to dla mnie bólem pleców i przemoczonym tropikiem, a i tak czułem się zespolony z naturą jak Ewok na planecie Endor. Spójrzmy prawdzie w oczy – gdybyśmy zostali zmuszeni, do mieszkania w lesie jak Ralph Waldo Emerson, to skończylibyśmy pewnie w pysku niedźwiedzia lub błądząc z głodu po lesie w poszukiwaniu zasięgu sieci GSM. Tym bardziej „leśnym ekstremistom” należy się szacunek za posiadanie rzadkiej umiejętności, która pewnie nigdy się nie przyda przeciętnemu mieszczuchowi.

Gdyby ktoś mimo wszystko chciał przygotować się na kryzys, nie spędzając życia w lesie, to najlepszym sposobem będzie nie panikować, zredukować zbędne wydatki, gromadzić kapitał na lepsze czasy i wykorzystywać okazje do inwestycji tylko wtedy, kiedy naprawdę będzie to prawdziwa okazja. Bushcrafterzy potrafią przetrwać, my też damy radę.