NFZ planuje obniżyć finansowanie części badań. „To jest mniejsze zło"
Luka w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 r. szacowana jest na 23 mld zł. Deficyt zmusza NFZ do szukania oszczędności.
Jak informuje portal Rynek Zdrowia, NFZ zapowiedział, że będzie płacił 40 proc. za kolonoskopie, gastroskopie, rezonanse magnetyczne i tomografie komputerowe wykonane ponad wartość ustaloną w kontrakcie. Zmiany mają przynieść około 800 mln zł oszczędności. Zgodnie z zapowiedzią prezesa NFZ podobne zmiany miałyby objąć również opiekę specjalistyczną.
– To jest mniejsze zło niż wprowadzenie całkowitego limitowania świadczeń. A poza tym gramy uczciwie i mówimy, ile będziemy płacić – mówił prezes Filip Nowak podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.
Proponowane zmiany budzą obawy dyrektorów szpitali.
– Jako dyrektor szpitala powiatowego z dużym niepokojem patrzę na kierunek proponowanych zmian – mówi portalowi Rynek Zdrowia Anna Gil, dyrektorka Szpitala im. św. Łukasza w Końskich.
Zdaniem dyrektorki szpitala w Końskich, obniżanie poziomu finansowania badań takich jak TK, MR czy kolonoskopia oraz przerzucanie ryzyka na świadczeniodawców oznacza w praktyce mniej wykonywanych badań i dłuższe kolejki dla pacjentów. Cięcia w opiece specjalistycznej mogą z kolei doprowadzić do sytuacji, w której placówki będą zmuszone kierować się głównie ograniczeniami finansowymi.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas