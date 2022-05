Do końca 2021 roku stwierdzono 14,9 mln zgonów nadliczbowych związanych z COVID-19 - czytamy w raporcie WHO. Tymczasem oficjalne dane dotyczące liczby zgonów związanych bezpośrednio z COVID-19 wskazują, że od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku zmarło nieco ponad 5,4 mln zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.



Reklama

Podana przez WHO liczba zgonów nadliczbowych obejmuje osoby zmarłe w wyniku COVID-19, a także osoby, których zgon ma pośredni związek z pandemią, w tym osoby, które nie mogły uzyskać dostępu do opieki medycznej cierpiąc na inne schorzenia niż COVID-19, w związku z przeciążeniem systemu ochrony zdrowia falą zakażeń koronawirusem.

Czytaj więcej Zdrowie Stan epidemii zostanie zniesiony. Niedzielski podał termin W połowie maja zniesiony zostanie stan epidemii w Polsce, pozostanie stan zagrożenia epidemicznego – ujawnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister zdrowia Adam Niedzielski.

WHO bierze przy tych wyliczeniach pod uwagę liczbę zgonów, których udało się uniknąć w czasie pandemii - np. w związku z mniejszym ruchem samochodowym w czasie lockdownów.



Ponadto oficjalna liczba zgonów na COVID-19 jest zaniżona ze względu na to, że w wielu krajach nie wszystkie zgony są raportowane - czytamy w raporcie WHO.

Reklama

14,9 mln Tyle osób miał umrzeć w związku z COVID-19 między styczniem 2020 a grudniem 2021 roku

WHO wskazuje np. że niemal połowa zgonów związanych z COVID-19, które nie znalazły się w oficjalnych statystykach, miała miejsce w Indiach.

Rzeczywista liczba ofiar epidemii w tym kraju miała wynieść 4,7 mln. Tymczasem indyjski rząd szacuje liczbę zgonów związanych z COVID-19 na ok. 480 tysięcy.