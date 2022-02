W związku z sytuacją epidemiczną - uderzeniem fali napędzanej transmisją wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 - USA odradzają swoim obywatelom podrózowanie do Korei Południowej.



Duża liczba zakażeń koronawirusem wykrywanych w Korei budzi obawy, że w najbliższych tygodniach w kraju dojdzie do znaczącego wzrostu liczby hospitalizacji i zgonów zakażonych.

W Korei Południowej w ciągu doby wykryto 13 012 zakażeń koronawirusem, co jest najwyższym dobowym przyrostem liczby zakażeń w tym kraju. Poprzedni rekord padł dzień wcześniej - i wynosił 8 571.

Liczba wykrywanych w Korei zakażeń jest obecnie 12-krotnie wyższa niż w połowie stycznia 2022 roku, gdy Omikron stał się w Korei Południowej wariantem dominującym.



Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) podniosły do poziomu czwartego, najwyższego, poziom zagrożenia związany z podróżowaniem do Korei. CDC apelują, by Amerykanie unikali podróżowania do tego kraju, a - jeśli już się tam udają - by byli w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19.

66,5 proc. Tylu spośród zmarłych po zakażeniu w Korei Południowej w ostatnich ośmiu tygodniach to osoby niezaszczepione

Park Hyang, przedstawiciel południowokoreańskiego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że system ochrony zdrowia w kraju funkcjonuje stabilnie. Obecnie zajętych jest 27 proc. łóżek na OIOM-ach przeznaczonych dla chorych na COVID-19.



Władze wyrażają nadzieję, że wysoki odsetek zaszczepionych trzecią dawką szczepionki (przyjęło ją 58 proc. z 51 mln mieszkańców kraju) ochroni system ochrony zdrowia przed przeciążeniem.

Jeszcze w lutym władze planują rozpoczęcie szczepień czwartą dawką pensjonariuszy domów opieki.



Park Hyang zwrócił uwagę, że chociaż niezaszczepieni na COVID-19 stanowią jedynie 6 proc. mieszkańców kraju w wieku 12 lub więcej lat, stanowią oni 62 proc. wszystkich ciężkich przypadków COVID-19 i 66,5 proc. wszystkich zgonów zakażonych, do których doszło w ostatnich ośmiu tygodniach.