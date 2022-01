Zalecenie to jest sprzeczne z rekomendacjami Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, która stwierdziła, że nadal należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów, a nieprawidłowe wykonanie wymazu z gardła może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Sharon Alroy-Preis, szefowa zdrowia publicznego Izraela, powiedziała, że testy antygenowe, szeroko stosowane w kraju, są mniej czułe w wykrywaniu choroby niż testy PCR.

- W celu zwiększenia ich czułości będziemy od tej pory zalecać wymaz z gardła i nosa. To nie jest to, co producent instruuje, ale zalecamy to - powiedziała.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wytyczne, z których wynika, że wymaz powinien być pobrany z gardła, a następnie z jednego otworu nosowego.

Rhenium, jeden z izraelskich importerów testów poinformował, że Ministerstwo Zdrowia nie konsultowało się z nim przed wydaniem nowych wytycznych i że testy, które nie zostały sprawdzone przez firmę pod kątem wymazów z gardła, były przeznaczone do wymazów z nosa.

Niektórzy eksperci chorób zakaźnych opowiedzieli się za stosowaniem wymazów z gardła, ponieważ ludzie mogą już przenosić Omikrona na innych, gdy zainfekował ich gardło i ślinę, ale zanim wirus dotrze do nosa.

Izrael potwierdził około 1,5 miliona zakażeń od początku pandemii i ponad 8000 zgonów. Około 60 proc. z 9,4 mln mieszkańców jest w pełni zaszczepionych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.