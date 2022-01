- Moim zdaniem zakażeń na pewno będzie więcej, pytanie ile będzie hospitalizacji - mówił dr Zaczyński. Jak wyliczał w szpitalu na Stadionie Narodowym dla zakażonych przygotowano ok. 500 łóżek.

- Nie wyobrażam sobie tej fali bez wyszczepienia 50-procentowego w Polsce, bo nastąpiłby paraliż ochrony zdrowia - mówił też członek Rady Medycznej przy premierze. - To co widziały nasze zespoły w Rumunii, gdzie był 26-procentowy odsetek zaszczepienia, to widzimy, że ta zgonowość nadmiarowa w Rumunii wyprzedza nawet tę w Polsce - dodał.



Dr Zaczyński pytany o to ile w najbliższym czasie zakażeń może być wykrywanych w Polsce, mówił o ok. 4-6 tysiącach zakażeń na Mazowszu. - W tej chwili mamy ok. 2,5 tysiąca - dodał.

- My staramy się nie pogłębiać długu zdrowotnego, szpitale działają normalnie, realizują te cele, jakim jest leczenie obywateli niezakażonych koronawirusem, na inne choroby - zaznaczył dr Zaczyński. - Działalność szpitali jest na granicy wydolności - dodał, ale stwierdził jednocześnie, ze walkę o drożność ochrony zdrowia "wygrywamy", bo "szpitale są otwarte".

Dr Zaczyński mówiąc o wariancie Omikron przyznał, że jest on bardziej zakaźny, ale - jak dodał - nie sposób dziś jednoznacznie ocenić czy jest bardziej czy mniej zjadliwy.

Lekarz był też pytany czy rzeczywiście będzie tak, że każdy, kto nie ma odporności na koronawirusa, zakazi się wariantem Omikron. - Jeżeli nie wprowadzimy pewnych zmian zachowania, pewnych restrykcji wewnętrznych, jeżeli nie będziemy pilnować się, to tak się wydarzy - przyznał.