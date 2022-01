Mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 rząd Australii zamierza nadal odmrażać gospodarkę w ramach strategii "życia z wirusem", którą zaczął wdrażać po osiągnięciu wyszczepienia populacji na poziomie 80 proc.



W ciągu ostatniej doby rekordowe liczby zakażeń zanotowano w Wiktorii, Queensland, Australii Południowej i w Tasmanii, a także na obszarze Australijskiego Terytorium Stołecznego. W Nowej Południowej Walii wykryto 20 794 zakażenia, nieco mniej niż dobę wcześniej (22 577), ale - jak zauważa Reuters - mniejsza była też, ze względu na noworoczny weekend, liczba przeprowadzonych testów.

2 266 Tylu chorych na COVID-19 zmarło w Australii od początku epidemii

37 150 zakażeń wykrytych w ciągu ostatniej doby to jeszcze niepełne dane, ponieważ wciąż nie spłynęły informacje o zakażeniach z Australii Zachodniej i Terytorium Północnego - odnotowuje Reuters.



- Musimy przestać myśleć o liczbie zakażeń i zacząć myśleć o ostrych przypadkach choroby, życiu z wirusem, dbaniu o nasze zdrowie i upewnianiu się, że monitorujemy symptomy przy jednoczesnym utrzymaniu działania gospodarki - oświadczył premier Australii, Scott Morrison na antenie Kanału Siódmego.



W Nowej Południowej Walii liczba chorych na COVID-19 w szpitalach wzrosła w poniedziałek do 1 204 - o 10 proc. w porównaniu do niedzieli. Jest też trzykrotnie wyższa niż 25 grudnia.



Pod koniec grudnia rząd Australii zmienił wytyczne co do poddawania się testom PCR na COVID-19 i wezwał do szerszego zastosowania szybkich testów antygenowych, aby zmniejszyć presję na laboratoria przeprowadzające testy PCR. Testy antygenowe nie są jednak refundowane (kosztują 15 dolarów australijskich, ok. 40 złotych).

- Jesteśmy obecnie na innym etapie pandemii, na którym nie możemy zapewniać wszystkiego za darmo - wyjaśnił premier Morrison.



W ciągu ostatniej doby w Australii zmarło osiem osób zakażonych koronawirusem. Od początku epidemii w Australii zmarło 2 266 chorych na COVID-19.