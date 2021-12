Odosobnienie nie będzie obowiązywać tych, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, a są ozdrowieńcami, zostali zaszczepieni trzecią dawkę lub zaszczepili się w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Osoby te przez 10 dni od kontaktu z zakażonym muszą jedynie nosić maseczki, a 5. dnia od kontaktu muszą wykonać test.

Włochy: Liczba zakażeń Omikronem podwaja się co dwa dni 20 grudnia wariant Omikron odpowiadał za 28 proc. wszystkich nowych zakażeń we Włoszech - wynika z danych włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (ISS).

Zdecydowano także, że transport publiczny - metro, pociągi, autobusy, będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych.

Od 10 stycznia we Włoszech będzie obowiązywać przepustka sanitarna, wystawiana ozdrowieńcom lub ozdrowieńcom. Tylko przepustka będzie uprawniać do skorzystania z usług hotelarskich, wejścia na obiekty sportowe czy do uczestnictwa w masowych uroczystościach, w tym religijnych.

Przed włoskimi aptekami, w całym kraju, tworzą się kolejki chętnych do nabycia testów.



Z powodu błyskawicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa, Włochy wczoraj odnotowały rekordową liczbę nowych zakażeń - 98 016. Poprzedni rekord padł dzień wcześniej i wyniósł 78 300. Zmarło odpowiednio 156 i 202 pacjentów.