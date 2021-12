Poprzedni rekord jeśli chodzi o średnią dobową liczbę zakażeń z siedmiu dni zanotowano w USA 8 stycznia, gdy wyniosła ona 250 141.

Wzrost liczby zakażeń z USA zbiegł się z podróżami Amerykanów po kraju w okresie świątecznym. Setki lotów wewnątrzkrajowych zostało odwołanych ze względu na izolację załóg samolotów, w związku z wykrytymi zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. CDC monitoruje też sytuację na 86 statkach wycieczkowych, na których wykryto przypadki zakażeń.

1 100 Tyle wynosi średnia dobowa liczba zgonów zakażonych koronawirusem w USA

Dyrektor Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób, dr Rochelle Walensky podkreśla, że choć dominujący obecnie wariant Omikron wydaje się być łagodniejszy niż Delta, na razie nie można określić jak będzie przebiegała fala epidemii napędzanej tym wariantem w USA, zwłaszcza ze względu na nierówny poziom wyszczepienia w różnych częściach kraju.



Dr Walensky zwróciła uwagę, że chociaż średnia dobowa zakażeń z 7 dni wzrosła tydzień do tygodnia o 60 proc. to liczba hospitalizacji zakażonych wzrosła jedynie o 14 proc., do ok. 9 tysięcy dziennie. Liczba zgonów spadła z kolei o 7 proc., do 1 100 dziennie.



W szpitalach w USA przebywa obecnie ponad 76 tys. osób zakażonych koronawirusem, w ciągu ostatnich 10 dni ta liczba wzrosła o 19 proc. - wynika z wyliczeń agencji Reutera.

W tym tygodniu CDC wydało nowe wytyczne, skracające okres izolacji dla osób, u których test na COVID-19 dał wynik pozytywny z 10 do 5 dni, jeśli nie wystąpią u nich objawy zakażenia. Decyzja o skróceniu tego okresu miała związek m.in. z brakiem rąk do pracy w szpitalach i liniach lotniczych w związku z izolacją zakażonych.