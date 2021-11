Przemawiając w poniedziałek w Białym Domu prezydent USA stwierdził, że dotarcie nowo odkrytego wariantu koronawirusa do Stanów Zjednoczonych jest "nieuniknione". Podkreślił, że Omikron jest powodem do niepokoju, ale nie do paniki.

- Kraj ma narzędzia niezbędne do ochrony swoich obywateli, szczególnie zatwierdzone szczepionki i dawki przypominające - powiedział Biden.

Prezydent ponownie zaapelował do ok. 80 milionów niezaszczepionych Amerykanów, by jednak zdecydowali się na przyjęcie szczepionki, a do pozostałych, aby nie zaniedbali dawek przypominających. Zachęcał również do noszenia maseczek w miejscach publicznych - środka zapobiegawczego, który w dużej części USA wyszedł już z użycia. - Kiedy nadejdzie Omikron, a tak się stanie, Ameryka stawi czoła temu nowemu zagrożeniu, tak stawiła poprzedniemu- zapewnił.



Do Bidena dołączył dr Anthony Fauci, ekspert ds. chorób zakaźnych i doradca prezydenta ds. Covid-19, który powiedział, że naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch, w jakim stopniu istniejące szczepionki przeciw koronawirusem chronią przed nową odmianą o ile, jeśli w ogóle, jest ona bardziej niebezpieczna niż poprzednie.