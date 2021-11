Pod Wrocławiem powstaje właśnie nasz pierwszy magazyn wysokiego składowania, to dla nas ważny krok w budowaniu kompleksowej usługi logistycznej. Równolegle rozwijamy połączenie drogowo-kolejowe do krajów Beneluksu oraz Francji. Transport intermodalny to teraz chwytliwe hasło, jednak my twardo stąpamy po ziemi – przekonuje Jan Załubski, prezes ZET Transport.