Punkty szczepień w całej Bośni, w której w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest obecnie mniej niż 13 proc. mieszkańców, świecą pustkami. Bośnia musiała zutylizować 50 tysięcy dawek szczepionek AstraZeneca, których termin przydatności do użycia upłynął. W październiku upłynie termin przydatności do użycia kolejnych 350 tysięcy dawek szczepionki.

Dr Edin Drljevic, specjalista od chorób zakaźnych w jednym z największych szpitali w kraju, w Sarajewie, uważa, że niepowodzenie programu szczepień przeciw COVID-19 to skutek tego, że władze nie potrafiły we właściwy sposób zachęcać mieszkańców do szczepienia się.



- Początkowo nie byliśmy w stanie zabezpieczyć szczepionek (dla mieszkańców kraju), a gdy szczepionki zaczęły docierać, ludzie zaczęli wybierać (czym się szczepić) - stwierdził.



W Bośni i Hercegowinie powszechne - jak pisze AP - jest zjawisko wybierania konkretnej szczepionki, którą chcą się szczepić przeciw COVID-19 osoby wyrażające taką wole.



W Bośni podaje się w ramach programu szczepień przeciw COVID-19 szczepionki Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Sinopharm i AstraZeneca. Najmniejszym zaufaniem cieszy się ta ostatnia, która jest jednocześnie najszerzej dostępna.



- Ludzie są źle poinformowani i brakuje im aktualnych informacji - ubolewa dr Drljevic.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Bułgaria: Więcej osób nie chce się szczepić, niż jest zaszczepionych Dwa najmniej wyszczepione kraje UE to Bułgaria i Rumunia - zauważa AP. W czasie, gdy Francja, Hiszpania, Dania i Portugalia wyszczepiły ponad 80 proc. dorosłej populacji, w Bułgarii i Rumunii odsetek w pełni zaszczepionych dorosłych wynosi - odpowiednio - 22 i 33 proc. Polska - z pełnym zaszczepieniem przeciw COVID 60 proc, populacji jest w tym zestawieniu szósta od końca - wyprzedzamy jeszcze Łotwę, Słowację i Słowenię.

Śmiertelność chorych na COVID w Bośni jest tak wysoka również dlatego, że w kraju brakuje lekarzy i pielęgniarek. Dodatkowo krajem wstrząsały skandale korupcyjne związane z kontraktami na zakup sprzętu medycznego w czasie epidemii.



Slavo Kukic, profesor socjologii z Uniwersytetu w Mostarze podkreśla, że mieszkańcy kraju "generalnie nie ufają władzom". - Byli okłamywani i manipulowani przez ostatnich 30 lat co sprawia, że (ruchom antyszczepionkowym) jest łatwiej przekonać ich, iż mądrze jest nie chronić się przed wirusem, że to ryzyko, które warto podjąć - mówi prof. Kukic.

10,5 tys. Tyle osób zakażonych koronawirusem zmarło w Bośni i Hercegowinie

Specjaliści ds. ochrony zdrowia ubolewają, że w kraju nie ma skoordynowanej akcji zwalczającej antyszczepionkowe teorie spiskowe.



W Bośni wykryto jak dotąd 240 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 10,5 tysiąca chorych na COVID-19.

Jagoda Savic, wpływowa działaczka antyszczepionkowa w Bośni twierdzi jednak, że liczby te są wyolbrzymione.



Savic utrzymuje, że szczepionki nie przeszły badań pod kątem bezpieczeństwa przed dopuszczeniem ich do użycia, że zawierają grafit i grafen i wywołały poważne odczyny poszczepienne u 1,2 mln osób w UE, Wielkiej Brytanii i USA.



- Ludzie zatrzymują mnie na ulicach, witają się, gratulują mi pracy, jaką wykonuje. Otrzymuję tyle sygnałów wsparcia na Facebooku, że nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć - mówi.