Jednocześnie w niedzielę zmarło na Wyspach 56 osób zakażonych koronawirusem (chodzi o zgony, które nastąpiły nie później niż 28 dni od momentu zakażenia).

W ubiegłym roku, 19 września w Wielkiej Brytanii informowano o 4506 zakażeniach koronawirusem. Tamtego dnia informowano też o 27 zgonach zakażonych.



Z danych brytyjskiego Departamentu Zdrowia wynika, że - tydzień do tygodnia - dobowa liczba zakażeń na Wyspach zmniejszyła się o 17,7 proc.

Łącznie w ciągu tygodnia w Wielkiej Brytanii zmarło 1 003 zakażonych - to oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 3,3 proc.

W Wielkiej Brytanii co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepiono 48 573 881 osób (w ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 25 375). Oznacza to, że co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało 89,4 proc. Brytyjczyków w wieku 16 i więcej lat.

W pełni zaszczepionych jest na Wyspach 44 428 209 osób - 81,7 proc. Brytyjczyków w wieku 16 i więcej lat.