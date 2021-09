- Od tygodnia mamy do czynienia z dynamikami (wzrostu liczby zakażeń tydzień do tygodnia) rzędu 35-40 proc., nawet z dnia na dzień zdarzały się sytuację, że dynamika była 50 proc. - mówił Niedzielski.



Reklama

- Średnia dobowa liczba zakażeń z tygodnia już przekroczyła 600, a tydzień temu było to 450 - wyliczał. Minister przyznał, że już w tym tygodniu dobowa liczba zakażeń w Polsce może przekroczyć tysiąc.

Minister @a_niedzielski w #MZ: Mamy do czynienia z konsekwentnym wzrostem zakażeń #COVID19.

Z tygodnia na tydzień odnotowujemy 35-40 proc. przyrost nowych przypadków zakażeń. pic.twitter.com/eFdyEzrxNG — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 20, 2021

- W tej chwili mamy przekroczoną liczbę tysiąca hospitalizacji. Prognozujemy, że do połowy października będziemy mieli zajętych ok. 3200 łóżek - kontynuował minister.



- Liczbę wykonywanych testów utrzymujemy na poziomie 40 tys. testów, ta liczba jest stabilna, mamy coraz większy odsetek dodatnich testów - w tej chwili w skali kraju wynosi 2 proc.

Reklama

- To co najbardziej rzuca się w oczy, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, to wzrost zleceń (skierowań na testy na COVID-19 - red.) z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W tej chwili tygodniowo przekroczyliśmy liczbę 30 tysięcy (takich zleceń), tydzień temu było to 20 tysięcy - mówił też Niedzielski. - W kolejnych tygodniach będziemy nadal obserwowali dynamiczne wzrosty, nie możemy liczyć na jakiekolwiek spowolnienie wzrostu liczby zakażeń - zaznaczył.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Ponad 350 zakażeń. Nie odnotowano zgonów z powodu Covid-19 W poniedziałkowym raporcie resort zdrowia informuje o potwierdzeniu kolejnych 363 zakażeń koronawirusem. Nie odnotowano zgonów z powodu Covid-19.

Mówiąc o dominującym w Polsce wariancie koronawirusa Niedzielski mówił, że "ponad 99,4 proc. nowo diagnozowanych przypadków (COVID-19) w ostatnim miesiącu to wariant Delta". - Wariant Delta stał się wariantem dominującym, praktycznie wyparł wszystkie inne mutacje - dodał minister.



- Mamy trzy-cztery województwa, których sytuacja jest gorsza. Najgorszą sytuację pod względem liczby nowych zakażeń mamy w woj. lubelskim - (dobowa) liczba zakażeń (z tygodnia) na 100 tys. mieszkańców wynosi pięć - mówił też Niedzielski.

- Województwo podkarpackie i województwo lubelskie to dwa województwa, w których poziom wyszczepienia jest najniższy w Polsce - zaznaczył jednocześnie minister.



- Dominującą grupą jeśli chodzi o zakażenia to osoby poniżej 70. roku życia - zauważył też Niedzielski dodając, że jest to grupa najlepiej wyszczepiona.



Reklama

- W tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, w jakiej byliśmy w maju. Mamy jednak zdecydowanie mniejszą liczbę zgonów niż w maju - w tej chwili mniej niż 10, w maju ok. 100. To też efekt szczepień - zaznaczył minister.

99 proc. Według słów ministra Adama Niedzielskiego tyle nowych zakażeń wykrywanych od stycznia w Polsce ma dotyczyć niezaszczepionych przeciw COVID

Jednocześnie Niedzielski podkreślił, że od stycznia, gdy w Polsce rozpoczęto szczepienia na COVID-19, ponad 99 proc. nowych zakażeń to zakażenia osób niezaszczepionych (szczepienia na COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku i początkowo ich skala była ograniczona dostępną liczbą szczepionek, w momencie szczytu trzeciej fali epidemii koronawirusa w Polsce wiosną 2021 roku większość Polaków nie miała jeszcze szansy się zaszczepić - red.). W przypadku zgonów zakażonych odsetek takich zgonów wśród niezaszczepionych ma wynosić ponad 98 proc.



- Wskaźnik R (wskaźnik reprodukcji wirusa - red.) utrzymuje się na poziomie wysokim - wynosi 1,25. W ostatnim czasie ma stabilny poziom 1,25-1,26 - mówił też Niedzielski (wskaźnik ten wyznacza ile osób zakaża średnio jedna zakażona osoba; jeśli wskaźnik ten wynosi ponad jeden, wówczas epidemia się rozwija).

Minister był pytany o to, ile osób zaszczepiono w Polsce trzecią dawką szczepionki na COVID-19.



- Trzecią dawkę otrzymało w Polsce ok. 8 tysięcy osób - odparł.