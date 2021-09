W środę w brytyjskich szpitalach przebywało 8 340 zakażonych koronawirusem.



Liczba ta przekroczyła 8 tysięcy dziewięć dni temu. Wcześniej osiągała ten poziom na początku marca.



Rok temu 16 września w brytyjskich szpitalach było 1 066 chorych na COVID



Pod respiratorami leży na Wyspach 1 060 chorych na COVID-19 - liczba ta przekracza tysiąc od ostatniego dnia sierpnia. Wcześniej osiągała ten poziom w połowie marca.

Czytaj więcej Świat Koronawirus. Kiedy Wielka Brytania będzie wolna od epidemii? Sekretarz zdrowia Wielkiej Brytanii, Matt Hancock oświadczył, że Wielka Brytania może "uwolnić się od" COVID-19 do wiosny.

W Wielkiej Brytanii co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepionych jest 48 480 178 osób. Dwie dawki szczepionki otrzymało 44 170 373.



Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii zmarło 134 647 chorych na COVID-19 (to osoby zmarłe w ciągu 28 dni po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

Na Wyspach wykryto, od początku epidemii, 7 312 683 zakażenia.



Specjalny wysłannik WHO, prof. David Nabarro w środę w rozmowie ze Sky News stwierdził, że brytyjski rząd musi być gotowy, by szybko przejść "z planu A do planu B", gdyby liczba zakażeń zaczęła gwałtownie rosnąć.



Plan A brytyjskiego rządu to rozpoczęcie procesu doszczepiania w pełni zaszczepionych i rekomendacje, by ludzie spotykali się pod gołym niebem i wietrzyli pomieszczenia, w których przebywają.



Plan B mógłby oznaczać stosowanie paszportów szczepionkowych, wprowadzenie obowiązku powszechnego noszenia masek i nakaz pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe - pisze Sky News.