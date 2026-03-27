Czwartkowa informacja o złożeniu przez spółkę Hampont wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Murapolem na kilka godzin wywindowała notowania o nawet prawie 11 proc., w piątek przed południem już niewiele z tych wzrostów zostało. Inwestorzy mogli się zasugerować, że dojdzie do wezwania do sprzedaży akcji. Okazało się, że w nomenklaturze przepisów o koncentracji „przejęcie wyłącznej kontroli” nie oznacza przejęcia 100 proc. akcji, ani nawet 50 proc. plus 1 walor.

Hampont ma 16,9 proc. akcji wycenianego na ponad 1,6 mld zł dewelopera, pod koniec 2025 r. zwiększał zaangażowanie, odkupując część papierów od wycofującego się partiami amerykańskiego funduszu Ares, który obecnie też ma 17,2 proc. walorów.

Złożenie wniosku do UOKiK-u komentuje Maciej Dyjas, współwłaściciel spółki Hampont, współwłaściciel i partner zarządzający Griffin Capital Partners i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Murapolu.

Hampont z partnerami gotowi kupić więcej akcji Murapolu

– Podczas ostatniej sprzedaży akcji Murapolu przez Aresa w ramach ABB, tj. w listopadzie 2025 r., Hampont informował, że działając wraz z podmiotami, z którymi posiada umowę o wspólnym głosowaniu, będzie chciał nabyć w przyszłości dalsze co najmniej 10 proc. akcji Murapolu (nie wcześniej niż 1 kwietnia 2026 r. – red.). Nabycie takie pozwoli Hampontowi, pod pewnymi warunkami, uzyskać wpływ na powoływanie większości członków rady nadzorczej i dlatego wymagana jest uprzednia zgoda UOKiK-u – wyjaśnia Maciej Dyjas. – Złożenie wniosku do UOKiK-u nie oznacza jednak, że Hampont otrzymał informacje o tym, że akcje Murapolu oferowane będą w najbliższej przyszłości na sprzedaż lub że Hampont chce nabyć więcej niż 10 proc. akcji. Hampont nie może też przewidzieć, kiedy nabycie kolejnych 10 proc. będzie możliwe. Wniosek ma na celu jedynie uzyskanie zgody, która w przyszłości pozwoli mu nabyć dodatkowe akcje Murapolu – dodaje.

Hampont to wehikuł inwestycyjny menedżerów Griffin Capital Partners i członków rady nadzorczej dewelopera, Macieja Dyjasa i Nebila Şenmana, którzy są zaangażowani w Murapol od 2020 r.

Dyjas mówił nam w listopadzie, po zakupie pierwszej transzy walorów, że Hampont (i inwestorzy stowarzyszeni) są zainteresowani nabywaniem kolejnych akcji Murapolu, gdyby Ares planował dalsze zmniejszanie stanu posiadania. Na pytanie o to, ile akcji Hampont jest w stanie dokupić, Dyjas odpowiedział: myślę, że docelowo mniej więcej połowę.

Murapol zwiększył sprzedaż mieszkań w 2025 r.

Murapol w 2025 r. sprzedał 2856 lokali. To o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale firma znalazła nabywców na 767 mieszkań. To o 12 proc. mniej niż rok wcześniej i 4,5 proc. więcej niż w III kwartale. Na koniec grudnia aktywne były 284 umowy rezerwacyjne. Drugą nogą działalności Murapolu jest budowa mieszkań na potrzeby platformy LifeSpot tworzonej (oddzielne aktywa) przez fundusze Ares i Centerbridge.

Wyniki finansowe za 2025 r. poznamy 14 kwietnia.