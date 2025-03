Krakowskie osiedle Clou Lindego ma liczyć 127 mieszkań o metrażach od 27 do 122 mkw. Zakończenie inwestycji deweloper, spółka Megapolis, zapowiada na pierwszy kwartał 2026 roku.

Ponad 100 metrów do integracji

Deweloper zaplanował także ponad 100-metrową strefę „Clou życia”. - Mieszkańcy będą tam mogli korzystać z części coworkingowej, co pozwali im zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty dojazdów do biura – mówią przedstawiciele dewelopera. – Wieczorem, dzięki swojej modułowości, strefa ta zamieni się w przestrzeń przystosowaną do jogi, pilatesu czy innej aktywności fizycznej.

Druga strefa to wydzielony salon z kanapą, telewizorem i stołem. To miejsce, jak mówią przedstawiciele spółki, na oglądanie filmów, gry planszowe, spotkania ze znajomymi. Jedno z pomieszczeń pozostaje jeszcze „niewiadomą”. O jego przeznaczeniu zdecydują sami mieszkańcy osiedla.

-Widzimy, że mieszkańcy chcą żyć bliżej siebie, ale w typowych blokach brakuje im warunków. Dlatego w Clou Lindego nie kupuje się tylko czterech ścian. Zyskuje się także możliwość codziennego współtworzenia sąsiedzkiej społeczności i relacji – mówi cytowana w komunikacie Arleta Ściepura ze spółki Megapolis.

Krakowskie osiedle z dobrym adresem

Osiedle Clou Lindego powstaje w pobliżu Młynówki Królewskiej i Parku Tetmajera, blisko terenów rekreacyjnych. Kilka minut spacerem dzieli inwestycję od pętli tramwajowej i autobusowej.