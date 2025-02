Analitycy spodziewają się dalszego napływu kapitału na rynek mieszkaniowy

BNP RE spodziewa się kontynuacji trendu w 2025 r. i przebicia 10 mld euro wartości inwestycji, w czym pomogą dalsze obniżki stóp w eurostrefie, a także wysoki popyt na mieszkania w Niemczech. Wyzwaniem jest podaż i relatywnie mało nowych projektów deweloperskich. Nierównowaga popytu i podaży ciągnie za sobą wzrost czynszów, co powinno się utrzymać w średnim terminie.

Eksperci Savillsu również spodziewają się lekkiego wzrostu wartości transakcji w 2025 r. Wskazują jednak, że spowolnienie gospodarcze może negatywnie wpłynąć na napływ nowych mieszkańców do miast czy trend zamiany lokali na droższe, a także wywrzeć presję na czynsze. Z drugiej strony, w najbliższych latach nie należy się spodziewać odbicia inwestycji deweloperskich.

GTC flipperem instytucjonalnym w Niemczech. Łowienie okazji

Swój udział w inwestycjach w Niemczech miała kontrolowana przez węgierski kapitał polska spółka GTC. Firma kojarzona dotychczas z biurowcami i galeriami handlowymi oraz naszym regionem Europy dokonała oportunistycznego zakupu (transakcję zamknięto w styczniu) portfela ponad 5 tys. mieszkań w trzech miastach. Spółka wykorzystała okazję, bo poprzedni właściciel musiał spieniężyć część aktywów w związku z zapadającym długiem. To nieruchomości starsze (1950–1969 i 1970–1984), z wyższym wskaźnikiem pustostanów i lekko niższymi czynszami – ale to właśnie stwarza okazję do wydobycia wartości – w odróżnieniu od strategii core.