Deweloper zaplanował także kolejny plac zabaw na osiedlu, dwie rowerownie, ścieżkę do biegania.

Nowoczesne technologie na osiedlu Archicomu

Mieszkańcy osiedla Zenit będą też mogli korzystać z nowoczesnych technologii. – Na przykład dzięki centrali systemu smart home, wracając do domu nie trzeba się martwić o zbyt niską lub wysoką temperaturę wnętrz czy też nieopatrznie pozostawione włączone światło – mówią przedstawiciele Archicomu. – W częściach wspólnych wystarczy smartfon, by przywołać windę lub otworzyć drzwi do budynku.

Archicom to ogólnopolski deweloper, który buduje osiedla od niemal 40 lat. Korzenie firmy wywodzą się z wrocławskiego studia projektowego. W sierpniu 2023 roku – w wyniku połączenia segmentu mieszkaniowego z Echo Investment – deweloper rozszerzył swoje portfolio projektów. Dziś inwestuje w sześciu miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.