Osiedla jak miasto 15-minutowe

Na krakowskim osiedlu 29. Aleja powstał budynek ze 149 mieszkaniami i dwoma lokalami usługowymi. Teraz Dom Development wprowadza na rynek drugi, ostatni budynek, w którym znajdą się 134 mieszkania o powierzchniach od niemal 31 mkw. do prawie 99 mkw.

Nowy budynek będzie częściowo zasilany energią z instalacji fotowoltaicznej.

- W okolicy znajdują się centra biurowe, uczelnie wyższe, jest Galeria Krakowska – wskazuje deweloper.

– 2025 rok rozpoczynamy z animuszem, wprowadzając do sprzedaży ostatnie etapy dwóch dużych inwestycji. Osiedle Górka Narodowa to tętniąca życiem część miasta ze sklepami, usługami czy miejscami do rekreacji. Z kolei 29. Aleja to inwestycja z takimi detalami jak mineralna płytka klinkierowa na elewacji czy grafiki o tematyce filmowej we wnętrzach – mówi cytowany w komunikacie Marcin Rams, prezes spółki Dom Development Kraków.