– Końcówka 2024 r. na rynku deweloperskim była okresem uspokojenia i stabilizacji, sprzedaż w ostatnich kilku miesiącach była na podobnym poziomie. Nie zmienia to jednak obrazu rynku. 2024 r. był okresem sprzedaży niższej niż 2023. Z naszego monitoringu wynika, że w siedmiu głównych aglomeracjach spadek wyniósł 26 proc. – mówi Marcin Krasoń, ekspert Otodom Analytics. – Wynik konkretnej firmy zależy od wielu czynników. W dużej mierze odpowiada za to dopasowanie oferty do rynku. 2023 r. był okresem z dodatkowym dopalaczem w postaci programu „Bezpieczny kredyt ”, w 2024 r. go zabrakło, profil kupującego nieco zmienił się – więcej było osób z gotówką i wyższą zdolnością kredytową. Tacy kupujący są bardziej świadomi rynku, mają wyższe wymagania i dotarcie do nich ze swoją ofertą może być trudniejsze – dodaje.

Co dalej z rynkiem mieszkań

Krasoń wskazuje, że ostatnie lata na polskim rynku mieszkaniowym były dynamiczne i pełne wyzwań, co znajduje odzwierciedlenie w danych za 2024 r.

– Sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym jest w ostatnich latach zależna od wielu czynników zewnętrznych. Przełom roku przyniósł zapowiedzi nowego programu dopłat dla kredytobiorców. Z pierwszych informacji trudno wnioskować o jego wpływie na rynek mieszkaniowy, pewne jest jedynie, że dynamiczna sytuacja niezmiennie wymaga od deweloperów szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Oprócz programu dla kredytobiorców pod uwagę brać należy też politykę monetarną, możliwe scenariusze zakończenia wojny w Ukrainie, czy sytuację gospodarczą w UE. Jedno jest na początku 2025 r. pewne: będzie ciekawie – mówi Krasoń.

– Wyniki sprzedaży deweloperów z rynku kapitałowego w IV kwartale pokrywają się z raportami portali. Po najsłabszym III kwartale, obejmującym sezonowo słabsze wakacje, końcówka roku okazała się nieznacznie lepsza, choć oczywiście to cień sprzedaży z 2023 r. – komentuje Jan Dziekoński, ekspert i założyciel portalu Fltr.pl. – Patrząc szerzej zauważymy, że rynek pierwotny ma obecnie dwie prędkości. Jest nieliczne grono liderów (Develia, Archicom, Dom Development, także pomniejsza Cordia), którzy odnotowali wzrost – zwłaszcza pierwsze z tych dwóch spółek pokazały dwucyfrowe przyrosty. Wszystkie skupiają się na wybranych rynkach i kliencie z wyższych segmentów dochodowych, a ci – mimo wszystko – pozostali na rynku. Z drugiej strony mamy długą listę firm, które – mówiąc delikatnie – poradziły sobie przeciętnie w 2024 r. i to u nich skoncentrowało się spowolnienie rynkowe. Spadki sprzedaży sięgające co najmniej 30 proc., czasem 50 proc. i więcej to silne załamanie – dodaje.