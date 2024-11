W jaki sposób program „Czyste powietrze” jest nadużywany?

Program jest używany zarówno dobrze, jak i nadużywany. Bardzo nie lubię generalizowania. To nie Polacy oszukują na programie. Oszuści oszukują. Program ma niestety dosyć wadliwe fundamenty i przez kolejne lata trwa jego naprawa. Jest tak zrobiony, że co prawda już wspiera kompleksową modernizację budynków, oferuje wsparcie na poprawę efektywności energetycznej, ale robi to w sposób dalece niedoskonały i jest ogromne pole do nadużyć. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ma tego świadomość, dlatego będzie głęboka reforma tego programu.

Problemem jest to, że ogromna rzeka publicznych pieniędzy trafia nie tylko na realne cele, ale również do oszustów. Mało tego, często efektem jest nabijanie ludzi w butelkę, namawianie na złe inwestycje, sprzedawanie im czegoś, co zamiast pomóc, wpędza w ubóstwo energetyczne. Na przykład sprzedawanie wątpliwej jakości pomp ciepła w budynku niepoddanym modernizacji. Ludziom obiecuje się, że rachunki spadną, a one strzelają w kosmos. Nieuczciwi sprzedawcy skutecznie polują na osoby najmniej świadome, często niezaradne życiowo, mieszkające w budynkach o najgorszych parametrach. Szukają ich dlatego, że na taki budynek można wziąć największe dofinansowanie. Podpisuje się z nimi umowę, obiecując złote góry, dorzuca się telewizor, wizytę u geriatry itd. Od lat nasze środowisko walczy o kampanię informacyjną z prawdziwego zdarzenia – w każdym medium, z plakatami na przystankach itd.

Dodatkowo ludzie ci, jako beneficjenci programu, odpowiadają przed operatorem NFOŚiGW za wszelkie nieprawidłowości w realizacji umowy. Program należy bardzo szybko uszczelnić i zreformować – i to zapowiada NFOŚiGW w naprawdę bardzo krótkiej perspektywie.

Dyrektywa EPBD zakłada tworzenie punktów informacyjnych, gdzie każdy może przyjść i uzyskać kompleksową informację, co powinien zrobić i na jakie dotacje może liczyć…