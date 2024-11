Mat.prasowe

- Podobnie jest we Wrocławiu, gdzie w październiku wraz ze wzrostem oferty zwiększył się udział mieszkań z ceną powyżej 15 tys. zł za metr. W efekcie także w tym mieście średnia wzrosła o 1 proc., do ok. 14,4 tys. zł za metr – podaje Marek Wielgo.

W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 8,9 tys. zł/mkw.) podwyżka to aż 6 proc. w zaledwie jeden miesiąc.

– W tym przypadku mamy do czynienia raczej z podnoszeniem przez sprzedających cen najtańszych lokali albo z ich wyprzedażą. Może o tym świadczyć fakt, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca odsetek lokali z ceną poniżej 9 tys. zł za metr skurczył się z 60 do 52 proc. - komentuje Marek Wielgo. I dodaje, że Łódź była w październiku jedyną metropolią, w której średnia cena mkw. mieszkań spadła poniżej 8,5 tys. zł. Obniżka, podobnie jak miesiąc wcześniej, wyniosła 1 proc. Od maja, gdy średnia w tym mieście osiągnęła najwyższy pułap, spadła o 2 proc.

Stabilizację cen portal GetHome.pl odnotował w Krakowie (niecałe 17,5 tys. zł/mkw.), która również i tam zaczęła się w maju. - Mieszkania z drugiej ręki nie podrożały w październiku w Trójmieście (ok. 15,8 tys. zł/mkw.) i w Poznaniu (ponad 12 tys. zł/mkw.). Wygląda na to, że w stolicy Wielkopolski sytuacja wreszcie się wyklarowała, bo to drugi miesiąc z rzędu bez podwyżki – mówi Wielgo.