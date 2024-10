Przy czym interpretacje te odnoszą się do konkretnych stanów faktycznych, stąd trudno szukać w nich konkretnych wytycznych jako rozumieć pojęcie własnego celu mieszkaniowego. Kwesta ta została poruszona przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lipca 2020 r. (sygn. II FSK 1146/18) który podszedł do tematu dość restrykcyjnie, mianowicie wskazał, iż aby zaistniała możliwość skorzystania z ulgi, nabywany dom powinien pełnić funkcję podstawowego miejsca zamieszkania podatnika i jego rodziny, a w oparciu o to miejsce powinny być realizowane cele życiowe tych osób (życie rodzinne, edukacja, praca zawodowa, codzienny wypoczynek). Orzeczenie to nie powinno być jednak bezrefleksyjnie odczytywane jako wykluczające realizowanie celów mieszkaniowych w więcej niż jednej nieruchomości. Jak zostało już bowiem wskazane podstawowe miejsce realizacji celów życiowych podatnika może bowiem ulegać zmianom – chociażby sezonowym. Zasadniczo można jednak wskazać, iż kluczowym do uznania, że dana nieruchomość służy do realizacji własnych celów mieszkaniowych jest sposób jej wykorzystania, który powinien nosić znamiona stałości pobytu. Warunku takiego nie spełni dom wykorzystywany wyłącznie podczas sporadycznych, weekendowych wyjazdów.

Czy krótkoterminowy wynajem mieszkania automatyczne pozbawia prawa do ulgi?

Kolejna kwestia, która budzi wątpliwości to czy krótkoterminowy wynajem mieszkania automatyczne pozbawia prawa do ulgi mieszkaniowej. Zdaniem Dyrektora KIS, możliwe jest okresowe wynajmowanie nieruchomości w momentach gdy nie są w niej realizowane własne cele mieszkaniowe (por. interpretacja z 1 sierpnia 2022 r. sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.503.2022.2.EC). Stanowisko to jest niewątpliwe korzystne dla podatników, należy jednak podchodzić do niego z dużą dozą ostrożności. W szczególności warto zwrócić uwagę, że organ podatkowy zakłada, że niezależnie od wynajmu podatniczka zrealizuje w tej nieruchomości własne cele mieszkaniowe. Równie korzystne podejście Dyrektor KIS prezentuje odnośnie horyzontu czasowego, w którym podatnik powinien rozpocząć wykorzystywanie nieruchomości do własnych celów mieszkaniowych. Organ podatkowy przyznaje, iż art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT nie precyzuje tej kwestii (rozstrzyga jedynie, do kiedy należy ponieść stosowne wydatki). W interpretacji z 13 listopada 2023 r. Dyrektor KIS potwierdził, iż podatnik może odłożyć ten moment w czasie np. do momentu przejścia na emeryturę (sygn. 0112-KDSL1-1.4011.357.2023.1.DS) „Wskazując jako cel mieszkaniowy wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie określa kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje celu mieszkaniowego w przypadku, gdy nabył lokal mieszkalny w celu zamieszkania w nim, ale w lokalu tym - z różnych powodów - zamieszka po upływie określonego czasu. (…) Zatem, jeśli - jak ma to miejsce w opisanym zdarzeniu przyszłym - nabędzie Pani lokal mieszkalny z zamiarem realizowania w nim własnego celu mieszkaniowego, to fakt, że nie zamieszka Pani w tym mieszkaniu od momentu jego nabycia (lecz dopiero na emeryturze) nie stoi na przeszkodzie dla zastosowania zwolnienia podatkowego.”

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie

Omówione stanowiska organów są korzystne dla podatników. Pamiętać jednak należy iż dotyczą one konkretnych okoliczności, które w przypadku każdego podatnika kształtują się odmiennie. Kluczowym w tym kontekście jest gromadzenie dowodów wskazujących, iż (1) okresy nieprzerwanego korzystania przez podatnika i jego rodzinę z nieruchomości były jak najdłuższe, (2) nieruchomość służyła do realizacji różnorodnych celów życiowych podatnika i jego rodziny (życie rodzinne, praca, edukacja, wypoczynek). Przykładowymi dowodami mogącymi potwierdzić powyższe okoliczności są: bilety lotnicze, bilety okresowe związane z miejscem położenia nieruchomości (np. bilet miesięczny na komunikację zbiorową, kwartalna wejściówka do miejscowego klubu tenisowego, fitness czy też golfowego), billingi telefoniczne, potwierdzenia płatności kartą, zdjęcia, etc. Warto też gromadzić dowody uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.