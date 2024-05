Oferta deweloperów odbudowuje się po zapaści

Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom Analytics ocenia, że rynek jest już na tyle stabilny, że porzucenie programu dopłat nie musiałoby nieść konsekwencji dla gry rynkowej, może poza rozczarowaniem tej grupy klientów, która mogłaby ze wsparcia skorzystać. - Nie oszacujemy jednak skali tej grupy nie znając nadal ostatecznych warunków programu – zastrzega Kuniewicz.

Ekspertka zwraca uwagę, że od kilku miesięcy podaż mieszkań rośnie: w siedmiu największych miastach w ofercie jest teraz 47,2 tys. mieszkań wobec 36,6 tys. na koniec 2023 r. - Rynek sukcesywnie się odbudowuje mimo braku jasnych deklaracji na temat zasad i terminu wejścia nowego programu dopłat. Deweloperzy bardziej niż na rządowe plany reagują na zainteresowanie klientów, dla których nowy program zdaje się nie mieć tak dużego znaczenia, jak zakładano – mówi Kuniewicz i przytacza wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów obido.pl. Na pytanie „Co powstrzymuje cię dziś od podjęcia decyzji o sfinalizowaniu zakupu mieszkania” 13 proc. respondentów odpowiedziało, że czeka na program „Na start”. Taki sam odsetek tłumaczył decyzję wojną w Ukrainie. - Z naszych obserwacji wynika, że część klientów motywują do zakupu spekulacje na temat wzrostu cen, które miałyby nastąpić w reakcji na program dopłat – i to jest dla nich ekonomiczny argument za podjęciem decyzji w ciągu najbliższych kilku tygodni – podsumowuje Kuniewicz.

- Po okresie wzmożonej sprzedaży z 2023 r. stymulowanej programem „Bk”, w pierwszych miesiącach 2024 r. widać było wyhamowanie popytu, jednak obietnica rządu dotycząca wprowadzenia nowego programu – i to na cztery lata, a nie pół roku - była sygnałem pozwalającym planować i wprowadzać na rynek nowe inwestycje – mówi Aleksandra Gawrońska, szefowa działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. - Ostatnie informacje niosące niepewność dotyczącą wejścia w życie programu „Na start” nie służą ani konsumentom, ani deweloperom. Obie strony nie wiedzą, co przyniosą kolejne miesiące. Deweloperzy zastanawiają się, czy wprowadzać do sprzedaży przygotowane inwestycje, a kupujący czy za pół roku będą mieli co kupić na rynku mieszkaniowym, a co więcej, za jaką kwotę? Niestety, tak długi okres szumu informacyjnego świadczy raczej o braku zrozumienia istoty problemu po stronie odpowiedzialnej za tworzenie regulacji i braku odpowiedzialności za stabilną politykę mieszkaniową. Bez programu polegającego na dopłatach do kredytów hipotecznych rynek doświadczy zapewne silniejszych zawirowań w pierwszym okresie, a deweloperzy odnotują niższą sprzedaż niż w minionym roku - podsumowuje.

PZFD: systemowe wzmacnianie podaży pomoże obniżyć ceny mieszkań

Maciej Wandzel, nowy prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich ocenia, że brak reakcji kursów deweloperów na to efekt z jednej strony solidnych fundamentów, na których stoi branża, a z drugiej dystansu, z jakim inwestorzy podchodzą do kolejnych wypowiedzi polityków na temat programu „Na start”. - Już od co najmniej kilku tygodni start projektu w tym kształcie podawany jest w wątpliwość i ostatnie informacje nie są dużą nowością. Wpływ kredytu „Na start” na poszczególnych deweloperów jest zróżnicowany, zależy od segmentu, w jakim firma działa. Nie ma powodu, aby losy tego programu miały taki sam wpływ na wszystkie podmioty z branży – mówi Wandzel.