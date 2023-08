Vantage Development, wrocławski deweloper należący do niemieckiego TAG Immobilien, wyspecjalizowany w budowie mieszkań do platformy PRS Vantage Rent, pozyskał 24 mln euro (107 mln zł) z emisji obligacji. Firma jeszcze w czerwcu zaoferowała inwestorom papiery za 35 mln euro (156 mln zł), zapis złożyło osiem podmiotów. Z powodu opóźnień formalnych transakcja została zamknięta dopiero teraz. Obligacje będą wykupione za cztery lata i są zabezpieczone gwarancją udzieloną przez TAG Immobilien. Obligacje trafią na Catalyst, co oznacza powrót spółki Vantage Development na ten rynek po kilku latach przerwy.

Reklama

- To pierwsza tego typu emisja obligacji na rynku PRS. Jest wyjątkowa, bo denominowana w euro. Dzięki temu możemy nadal umacniać pozycję w segmencie najmu instytucjonalnego i rozwijać swoją ofertę. Tym samym zyskaliśmy potwierdzenie, że Vantage jest wiarygodnym partnerem zarówno na rynku nieruchomości, jak i na rynku kapitałowym – skomentował Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Vantage’a i Robyga.

Vantage Rent liczy blisko 2,3 tys. mieszkań, w większości wynajętych. W ciągu najbliższych 12 miesięcy do zasobu trafi kolejne 1,1 tys. mieszkań. Platforma oferuje lokale we Wrocławiu, Poznaniu i w Łodzi, w 11 inwestycjach.

- Od początku głównym celem firmy było stworzenie największej sieci lokali PRS w Polsce. Podejmujemy kolejne kroki w tym kierunku. W budowie jest prawie 1,1 tys. lokali w trzech nowych lokalizacjach, które trafią do oferty w ciągu 12 miesięcy. Oprócz inwestycji w miastach, w których spółka jest już obecna, przygotowywane są również projekty w Warszawie i w Gdańsku. Kolejne budowy ruszą w najbliższych miesiącach. Do roku 2028 r. Vantage Rent planuje zwiększyć skalę portfela do 10 tys. lokali – powiedział Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes Vantage’a.