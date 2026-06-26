Obiekt przy ul. Armii Krajowej powstaje dla platformy LifeSpot, operatora nieruchomości PRS. Generalnym wykonawcą jest Eiffage Polska Budownictwo.

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Budynek PRS z zielonym certyfikatem

W 14-kondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni 13 tys. mkw. znajdzie się 345 lokali o powierzchni od 20 do 55 mkw. W podziemnym garażu są 34 miejsca parkingowe. Będą też stanowiska dla rowerów.

Głównym projektantem nieruchomości jest lokalna pracownia B2 Studio, która odpowiada m.in. za projekt budynku, elewację i zagospodarowanie terenu. Projekt wnętrz realizuje wrocławska pracownia MIXD. Budynek ma uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Zakończenie budowy deweloper zapowiada na pierwszy kwartał 2028 roku.

PRS dla mobilnych

Budynek przy ul. Armii Krajowej jest kolejną inwestycją we wspólnym portfolio firm, obok obiektu PRS z 252 mieszkaniami przy Alei Pokoju 64 przy krakowskiej Tauron Arenie oraz ukończonego w 2025 r. PRS przy ul. Postępu w Warszawie (na 431 lokali).

Jak mówi Tymon Nowosielski, prezes Eiffage Immobilier Polska, oferta jest adresowana do osób, które cenią mobilność, wygodę i gotowość do szybkiej zmiany miejsca zamieszkania.

Eiffage Immobilier Polska razem z Eiffage Polska Budownictwo należy do Grupy Eiffage – jednej z dziesięciu największych grup budowlanych Europy. Deweloper działa na polskim rynku od dziewięciu lat.