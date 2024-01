Ikona Bielska-Białej, czyli kolejny wyjątkowy rok w Cavatina Hall

Materiał partnera



W pełni wynajęty budynek A, skomercjalizowany w 89 proc. budynek B, 100 koncertów i imprez, w których udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy uczestników czy tytuł Ikony Górnego Śląska – dla Cavatina Hall miniony rok bez wątpienia okazał się wyjątkowy. Co stanowi źródło niesłabnącej popularności tego miejsca? Czego możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach?

Zrównoważony rozwój u podnóża Beskidów

Bielsko-Biała na drodze swojego ciągłego rozwoju staje się ważnym ośrodkiem biznesowym, szczególnie dla firm operujących w szeroko rozumianym sektorze IT. Znajdujący się w centrum miasta wielofunkcyjny kompleks Cavatina Hall to unikatowy w skali kraju projekt zrealizowany przez polskiego dewelopera Cavatina Holding S.A. Oferuje on pierwsze na lokalnym rynku powierzchnie biurowe klasy A, a sam obiekt stanowi sztandarowy przykład zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne. W kompleksie wyróżniającym się nowoczesną architekturą i futurystyczną bryłą zlokalizowane zostały powierzchnie biurowe o łącznej powierzchni 13 tys. mkw. Ich popularność wśród najemców wynika nie tylko z faktu najwyższego poziomu funkcjonalności czy jedynego w swoim rodzaju designu – Cavatina Hall spełnia równocześnie założenia zrównoważonego rozwoju, pozwalając tym samym firmom realizować cele strategii ESG. Obiekt jest certyfikowany w standardzie BREEAM na poziomie Excellent oraz WELL Health-Safety, potwierdzając tym samym korzystny wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz gwarancję wieloaspektowego komfortu jej użytkowników. Warto zaznaczyć, że w Cavatina Hall znajduje się też pierwsza w Polsce sala koncertowa, która uzyskała certyfikat BREEAM.

materiały prasowe

„Budynek A został oddany do użytku w 2020 r. i niezwykle szybko został skomercjalizowany. W lutym 2023 r. udostępniliśmy dla najemców także budynek B o powierzchni ok. 4,8 tys. mkw., który również cieszy się wielkim zainteresowaniem. Swoje siedziby otworzyły tam m.in. takie firmy, jak Grupa Murapol, Pitney Bowes czy CEVA Logistics Poland. Popularność oferowanych przez nas przestrzeni to efekt dobrze dobranej oferty, komfortowych pod wieloma względami biur, a także zastosowanych rozwiązań prośrodowiskowych oraz tych wspierających efektywne zarządzanie kosztami i ułatwiających osiągnięcie celów w obszarze ESG”, mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Director w Cavatina Holding.