Oto najważniejsze świadczenia i ulgi, o które mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenia dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

zasiłek pielęgnacyjny z gminy (215,84 zł) – w przypadku jego pobierania nie przysługuje już prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS;

dodatek pielęgnacyjny z ZUS (366,68 zł) – w przypadku jego pobierania nie przysługuje już prawo do dodatku zasiłku pielęgnacyjnego z gminy;

świadczenie uzupełniające dla osób dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji – nazywane również 500 plus dla niesamodzielnych);

świadczenie wspierające.

Znaczny stopień niepełnosprawności a świadczenia NFZ

Duże uprawnienia przysługują również osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie świadczeń udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To przede wszystkim:

świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością;

ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (AOS) bez skierowania;

rehabilitacja lecznicza – bez limitów finansowania po stronie NFZ;

zaopatrzenie w aptece bez kolejki.

Ulgi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w transporcie publicznym

Znaczny stopień niepełnosprawności daje także możliwość korzystania ze znacznych ulg w transporcie publicznym – kolejowym i autobusowym. W zależności od rodzaju środka transportu można korzystać m.in. z ulg wynoszących 37 lub 49 proc., a w niektórych przypadkach także wyższych. W przypadku komunikacji miejskiej o wysokości ulg bądź zwolnień od opłat decyduje dany samorząd.

Zawsze przed planowaną podróżą najlepiej sprawdzić, jakie rodzaje ulg przysługują osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności u danego przewoźnika na konkretnej trasie.

Znaczny stopień niepełnosprawności a praca

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą również korzystać z pewnych uprawnień w pracy. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

skrócony czas pracy – nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;

zakaz zatrudniania (poza wyjątkami) w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych;

dodatkową przerwę w pracy (15 minut);

dodatkowy urlop wypoczynkowy (10 dni);

prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (m.in. do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku).

Ulgi i zwolnienia podatkowe dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Istnieją także pewne ulgi i zwolnienia podatkowe dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności:

ulga rehabilitacyjna – można dzięki niej odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne i ułatwiające czynności życiowe (np. adaptacja mieszkania czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego);

zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – można z niego skorzystać m.in. w przypadku nabycia na potrzeby własne np. samochodu osobowego.

Inne ulgi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia również do innych ulg i uprawnień, wśród których jest m.in.: