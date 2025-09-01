Aktualizacja: 01.09.2025 23:19 Publikacja: 01.09.2025 22:26
Avishai Cohen
Avishai Cohen będzie gwiazdą festiwalu „Memorial to Miles” w Kielcach
Foto: Fotorzepa/Marek Dusza
W odróżnieniu od popularnych letnich festiwali europejskich w Rotterdamie, Montreux, Marciac, Molde czy Pori, najwięcej dużych imprez odbywa się w Polsce jesienią. To nie ułatwia naszym organizatorom układania programów z udziałem jazzowych osobowości, bo karuzela kręci się na naszym kontynencie w lipcu. A jednak w tym roku wyjątkowo dużo znaczących nazwisk jest dostępnych jesienią.
Już w środę 3 września w Warszawie rozpocznie się czterodniowy ECM Warsaw Festival 2025 prezentujący artystów nagrywających dla prestiżowej wytwórni ECM Records prowadzonej od 1969 r. przez Manfreda Eichera. To dla niej nagrywał Tomasz Stańko, a teraz trio Marcina Wasilewskiego, kwartet Marcina Obary i pianista Dominik Wania. ECM zasłynął w latach 70. wydawaniem płyt ambitnych amerykańskich muzyków: pianistów Keitha Jarretta i Chicka Corei, gitarzystów Johna Abercrombiego i Pata Metheny’ego. Tu powstały bestsellery: „The Köln Concert” Jarretta i „Officium” Jana Garbarka z The Hilliard Ensemble.
Teraz pod skrzydłami oficyny z Monachium zgromadzili się wybitni europejscy twórcy, a najciekawsze nowe projekty zaprezentują zespoły: włoskiego pianisty Giovanni Guidiego, norweskiego trębacza Mathiasa Eicka, norweskiej saksofonistki Mette Henriette i niemieckiego pianisty Floriana Webera. Koncerty będą się odbywać w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina do soboty.
W 99. rocznicę urodzin legendarnego trębacza Milesa Davisa, którego pomnik stoi w Kielcach, odbędzie się Targi Kielce Jazz Festival „Memorial to Miles”. Gwiazdą będzie znakomity trębacz z Izraela Avishai Cohen, który przypomni program ze swojego albumu „Big Vicious”. W ciągu sześciu dni – od 12 września – odbędzie się w Kielcach dziewięć koncertów, w tym arcyciekawy Orkiestry Świętokrzyskiej pod wodzą saksofonisty Włodzimierza Kiniorskiego. Kulminacja festiwalu nastąpi od 26 do 28 września wraz z występami: kwartetu Avishaia Cohena, grupy Roseye z Amsterdamu, pianistki Joanny Dudy, gitarzysty Szymona Miki, trębacza Jerzego Małka. A na koniec zagra znakomita grupa jazzu elektrycznego Laboratorium.
22 października w gdańskim Klubie Żak rozpocznie się jesienna edycja festiwalu Jazz Jantar. Gwiazdą będzie amerykańska gitarzystka awangardowa Mary Halvorson z grupą Amarylis. W tegorocznej ankiecie krytyków magazynu „Down Beat” zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Gitarzysta Roku”, a z zespołem wygrała kategorię „Group of the Year”. Niezwykłe koncerty są zawsze udziałem sędziwego trębacza Wadady Leo Smitha, który 26.10. przedstawi oryginalną muzykę swoich duetów: z pianistką Sylvie Courvoisier i z pianistą Vijayem Ayerem.
Najważniejszym jest niewątpliwie Jazz Jamboree, jeden z najstarszych festiwali w Europie odbywający się od 1958 r. w Warszawie, a od kilku lat w Klubie Stodoła. Tegoroczną edycję otworzy koncert towarzyszący „Monsters of Jazz” (23.10) z udziałem grupy Pink Freud basisty i kompozytora Wojciecha Mazolewskiego, a także młodych formacji: Nene Heroine i Fish Basket. Kolejne trzy dni będą zadedykowane polskim jazzmanom. W dniu Piotra Damasiewicza (24.10) trębacz wystąpi ze swoimi zespołami: Power of the Horns z udziałem amerykańskiego saksofonisty Davida Murraya, Into The Roots z udziałem saksofonisty Antoine Roneya oraz gitarzysty El Boudani Musema i w duecie z pianistą Dominikiem Wanią. Ciekawie zapowiada się koncert zespołu Piotr Damasiewicz & New York Quintet z Antoine’em i Kojo Roneyami Ciekawie zapowiada się koncert zespołu Piotr Damasiewicz & New York Quintet z Antoine i Kojo Roney. Natomiast wieczór zakończy występ tria awangardowego kontrabasisty amerykańskiego Luke’a Stewarta.
Sobota 25 października będzie dniem saksofonisty Adama Pierończyka, który zaprosił m.in. basistę Jamaaladeena Tacumę i marokańskiego mistrza instrumentów strunowych guembri i oud. Wydarzeniem wieczoru będzie występ jednego z najciekawszych obecnie amerykańskich trębaczy Theo Crokera, który w zajmujący i przystępny sposób pokazuje w swojej muzyce współczesny obraz świata z jego problemami społecznymi i politycznymi.
To może być najlepszy występ festiwalu, który zakończy się w niedzielę (26.10) Dniem Kazimierza Jonkisza, perkusisty obchodzącego 60-lecie pracy twórczej. Jego gośćmi będą m.in. trębacz Eddie Henderson, skrzypek Krzesimir Dębski i saksofonista Andrzej Olejniczak. Na zakończenie usłyszymy obiecywany od kilku lat przez szefa Jazz Jamboree Mariusza Adamiaka zespół amerykańskich weteranów The Cookers, z udziałem takich sław jak Eddie Henderson, kontrabasista Cecil McBee i perkusista Billy Hart.
Od 13 do 16 listopada odbędzie się Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej, festiwal kierowany przez wiele lat przez Tomasza Stańkę, a po jego śmierci przez jego córkę Annę Stańko. Specjalny program z muzyką Stańki wykonają jego dawni współpracownicy: Trio Marcina Wasilewskiego, saksofonista Joe Lovano i trębacz Tomasz Dąbrowski. Wystąpi także dwóch wybitnych pianistów: Craig Taborn z triem i kwartet Shaia Maestro oraz zespół saksofonisty Marka Turnera. A najbardziej utytułowanym artystą tegorocznej edycji będzie amerykański trębacz Ambrose Akinmusire z nowym programem pod znaczącym tytułem „Beauty is Enough”.
Wrocławski festiwal Jazztopad otworzy 14.11 amerykański saksofonista David Murray, a zakończy 23.11 również saksofonista Charles Lloyd ze swoim kwartetem gwiazd. Lloyd jest przyjacielem festiwalu, tu nagrał jeden z najlepszych swoich koncertowych albumów, tu dwa lata temu świętował 85. urodziny. Kiedy przyleciał do Polski po raz pierwszy w październiku 1967 r., jego koncertowy album „Forest Flower: Charles Lloyd at Monterey” przekroczył sprzedaż 1 mln egz.
Jazztopad zaprezentuje również innego weterana amerykańskiej jazzowej sceny Wadadę Leo Smitha oraz jednego z największych młodych talentów, saksofonistę Immanuela Wilkinsa. Tradycyjnie Wrocław będzie miejscem światowych premier przygotowywanych na zamówienie dyrektora Jazztopadu Piotra Turkiewicza.
Fani jazzu mogą się tylko cieszyć z tak licznych wydarzeń, rezerwując czas i karnety na festiwale.
