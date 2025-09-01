W odróżnieniu od popularnych letnich festiwali europejskich w Rotterdamie, Montreux, Marciac, Molde czy Pori, najwięcej dużych imprez odbywa się w Polsce jesienią. To nie ułatwia naszym organizatorom układania programów z udziałem jazzowych osobowości, bo karuzela kręci się na naszym kontynencie w lipcu. A jednak w tym roku wyjątkowo dużo znaczących nazwisk jest dostępnych jesienią.

ECM Warsaw Festival

Już w środę 3 września w Warszawie rozpocznie się czterodniowy ECM Warsaw Festival 2025 prezentujący artystów nagrywających dla prestiżowej wytwórni ECM Records prowadzonej od 1969 r. przez Manfreda Eichera. To dla niej nagrywał Tomasz Stańko, a teraz trio Marcina Wasilewskiego, kwartet Marcina Obary i pianista Dominik Wania. ECM zasłynął w latach 70. wydawaniem płyt ambitnych amerykańskich muzyków: pianistów Keitha Jarretta i Chicka Corei, gitarzystów Johna Abercrombiego i Pata Metheny’ego. Tu powstały bestsellery: „The Köln Concert” Jarretta i „Officium” Jana Garbarka z The Hilliard Ensemble.

Teraz pod skrzydłami oficyny z Monachium zgromadzili się wybitni europejscy twórcy, a najciekawsze nowe projekty zaprezentują zespoły: włoskiego pianisty Giovanni Guidiego, norweskiego trębacza Mathiasa Eicka, norweskiej saksofonistki Mette Henriette i niemieckiego pianisty Floriana Webera. Koncerty będą się odbywać w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina do soboty.

„Memorial to Miles” w Kielcach

W 99. rocznicę urodzin legendarnego trębacza Milesa Davisa, którego pomnik stoi w Kielcach, odbędzie się Targi Kielce Jazz Festival „Memorial to Miles”. Gwiazdą będzie znakomity trębacz z Izraela Avishai Cohen, który przypomni program ze swojego albumu „Big Vicious”. W ciągu sześciu dni – od 12 września – odbędzie się w Kielcach dziewięć koncertów, w tym arcyciekawy Orkiestry Świętokrzyskiej pod wodzą saksofonisty Włodzimierza Kiniorskiego. Kulminacja festiwalu nastąpi od 26 do 28 września wraz z występami: kwartetu Avishaia Cohena, grupy Roseye z Amsterdamu, pianistki Joanny Dudy, gitarzysty Szymona Miki, trębacza Jerzego Małka. A na koniec zagra znakomita grupa jazzu elektrycznego Laboratorium.