Spotify ujawnia: ponad 150 mln zł dla polskiej fonografii w 2023 r

Spotify przekazuje płatności właścicielom praw do muzyki, takim jak wytwórnie i wydawcy, którzy następnie płacą artystom, w tym kompozytorom, autorom i wykonawcom, na podstawie ich indywidualnych umów. Tantiemy ze Spotify stanowią jedynie część całkowitych dochodów twórców, reszta pochodzi z innych platform streamingowych, sprzedaży biletów na koncerty na żywo, sprzedaży gadżetów oraz z innych angaży.

- Cieszę się, że po raz pierwszy możemy w przejrzysty sposób podzielić się tym, jakie przychody generują polscy artyści dzięki Spotify. To naprawdę inspirujące widzieć znaczące postępy poczynione w promowaniu polskiej muzyki zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodaje nam to energii do podejmowania kolejnych inicjatyw. Polska może pochwalić się mnóstwem wyjątkowych talentów, a w Spotify jesteśmy oddani wzmacnianiu ich obecności na naszej platformie i poza nią na całym świecie – mówi Mateusz Smółka, Music Team Lead w Spotify.

Spotify i 9 mld dolarów na świecie

Globalnie, 2023 rok był rekordowy pod względem płatności ze Spotify, które stanowią dwie trzecie całkowitych przychodów platformy. Wypłata wyniosła 9 miliardów dolarów, co stanowi najwyższą płatność dokonaną kiedykolwiek przez pojedynczego sprzedawcę. W ciągu ostatnich sześciu lat liczba ta wzrosła niemal 3-krotnie i stanowi znaczącą część ponad 48 miliardów dolarów, które Spotify wypłaciło właścicielom praw do muzyki od momentu swojego powstania.

Wielu twórców, którzy wygenerowali w 2023 roku co najmniej milion dolarów z tytułu tantiem ze Spotify, nie jest powszechnie znanych i nie potrzebowało przeboju, aby osiągnąć duży sukces na platformie. 80 proc. z nich nie znalazło się w ubiegłym roku na liście Top 50 Spotify Daily Global Songs. W erze streamingu listy przebojów nie są wystarczająco rozbudowane, by mogły uwzględniać utwory wszystkich twórców, którzy odnoszą sukcesy. Gusta fanów są coraz bardziej zróżnicowane, a pula tantiem coraz większa – co oznacza jeszcze większe przychody dla szerszego grona twórców.

4,5 mld dolarów dla niezależnych

Miniony rok był rekordowy także dla niezależnych artystów .W 2023 r. wygenerowali ze Spotify niemal 4,5 miliarda dolarów. 2023 był zatem pierwszym rokiem, w którym ich przychody stanowiły około połowy całkowitej kwoty wygenerowanej przez całą branżę muzyczną ze Spotify. Ta ostatnia wynosiła w ubiegłym roku 9 miliardów dolarów, czyli ponad 35 mld złotych.