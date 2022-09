Muzyk został zapytany o to, czy planuje kolejne płyty.

- Zaczynam trasę promującą płytę "Romantyczny Styl Życia", która ma swoją inaugurację na festiwalu "Rób Reggae im. Roberta Brylewskiego". Dobieram ludzi, którzy tłumaczą mi co dzieje się w moim sercu i głowie, a efektem ubocznym jest nowa płyta - mówił kompozytor.

A następnie odniósł się do singla promującego jego nową płytę.

- Od przedwczoraj singiel jest dostępny na moim kanale Youtube. Jest to utwór nagrany organiczną metodą na jeden rekorder. Tworząc piosenkę byłem zainspirowany jednym programem telewizyjnym, w którym osoba z Internetu - influencer - wybijała na bębenku melodie prosto z serca. Oczywiście była to kompletna bzdura, ponieważ pani, która grała na tym instrumencie nawet nie umiała na nim grać. Ale ja stwierdziłem, że muzyka działa trochę w taki sposób jak medycyna alternatywa. Dlatego nagrałem singiel promujący płytę "Romantyczny Styl Życia" - podkreślił muzyk.

Waluś Kraksa Kryzys został także zapytany o to, jak psychicznie radzi sobie z karierą artysty.

- Uderza we mnie wiele hormonów z którymi próbuje sobie jakoś radzić, ale czasem jest to trudne. Myślę, jednak że panuje nad tym wszystkim lepiej niż kiedykolwiek. Odzyskałem w sobie wewnętrzny spokój. Jestem teraz tutaj, ale publiczność widzi tylko wierzchołek góry lodowej - do tego miejsca prowadził mnie ocean zwątpienia i smutku. Ale również morze wiary i nadziei w to, że mogę dobrze wykonywać zawód muzyka, który jest piękny - zaznaczył artysta.