W poniedziałek, 23 marca, po wieloletniej walce z chorobą nowotworową zmarł ukraińsko-amerykański przedsiębiorca Leonid Radvinsky. Właściciel platformy OnlyFans dożył 43 lat. O śmierci miliardera poinformowała firma.

„Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Leo Radvinsky’ego. Leo odszedł spokojnie po długiej walce z nowotworem. Jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie” – przekazał rzecznik OnlyFans.

Leonid Radvinsky urodził się w Odessie, a w dzieciństwie przeprowadził się z rodziną do Chicago. Był absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Northwestern w Evanston w stanie Illinois. W 2009 roku założył fundusz venture capital o nazwie „Leo”, który inwestuje głównie w firmy technologiczne.

W 2018 r. ukraińsko-amerykański biznesmen przejął większościowy pakiet udziałów w Fenix International Limited, spółce matce znanej platformy z treściami dla dorosłych OnlyFans. Leonid Radvinsky pełnił funkcję dyrektora generalnego OnlyFans.

Platforma OnlyFans, założona w 2016 roku przez brytyjskiego przedsiębiorcę Tima Stokely’ego, zyskała ogromną popularność podczas pandemii COVID-19. Przymusowe uziemienie z domach skierowało twórców i konsumentów do internetu, zmieniając tę opartą na subskrypcji platformę w główne źródło dochodu i rozrywki na całym świecie.