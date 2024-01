TV Republika traci kolejnych reklamodawców. Po IKEA i mBank grozi Żabka

- mBank zdecydowanie nie zgadza się z poglądami głoszonymi na antenie TV Republika i sprzeciwia się mowie nienawiści - pisze zastępca rzecznika mBanku Piotr Rutkowski w serwisie X.



Ogromna fala krytyki spadła na stację po słowach najpierw Jana Pietrzaka, a później Marka Króla. "Obecność reklam w tej stacji to efekt błędu domu mediowego, który kupuje w naszym imieniu czas antenowy. Wstrzymaliśmy publikację kolejnych spotów w TV Republika” - czytamy we wpisie, który podano na oficjalnym profilu banku w serwisie X.

Czytaj więcej analizy Dlaczego TV Republika nie będzie polskim Fox News i co straci przez to PiS? Wraz ze zmianami w TVP i w mediach publicznych rośnie potencjał mediów prawicowych, który ograniczą niemądre wypowiedzi Jana Pietrzaka i Marka Króla. IKEA i mBank to początek bojkotu stacji, która szkodzi sobie i partii Jarosława Kaczyńskiego.

TV Republika bez reklam IKEA

Wcześniej wycofanie reklam z tego kanału ogłosiła sieć sklepów meblowych IKEA. Poinformowała na platformie X o tym, że "już jutro nie będzie naszych reklam w TV Republika". To efekt "sygnału", jaki sieć otrzymała w mediach społecznościowych od internautki, która oskarżyła Telewizję Republika o promowanie "homofobii, rasizmu i ksenofobii". Także IKEA poinformowała, że nie wiedziała, iż jej reklamy trafiły do tej stacji. Takie działania prowadza bowiem domy mediowe odpowiedzialne za sprzedaż reklam firmy do konkretnych mediów.

Od współpracy z kanałem odcina się również Żabka. „Nie akceptujemy wypowiedzi o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym” - pisze sieć w komunikacie.