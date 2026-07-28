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Gdzie szukać tanich wakacji all-inclusive?

Cena wakacji zależy nie tylko od wybranego kierunku, ale również od terminu podróży, długości pobytu i aktualnej dostępności miejsc. Zamiast oddzielnie wyszukiwać przelot i zakwaterowanie oraz sprawdzać każdą ofertę w kilku różnych serwisach, warto skorzystać z pakietów wakacyjnych all-inclusive dostępnych w internetowym biurze podróży eSky.pl. Lot i nocleg zarezerwujesz w ramach jednej rezerwacji, a przed wyborem możesz zapoznać się z informacjami o hotelu i opiniami jego gości. Dzięki temu od razu poznasz całkowity koszt wyjazdu. Sprawdź pod linkiem: https://www.esky.pl/lot+hotel/2-wakacje/53-all-inclusive.

W przypadku pakietów dynamicznych Lot+Hotel dostępna jest Gwarancja Najniższej Ceny. Jeżeli dokładnie ten sam lot i nocleg, dla tej samej liczby osób w identycznym terminie i wariancie pobytu znajdziesz taniej, to eSky.pl zwróci Ci różnicę. Gwarancja dotyczy produktów Lot+Hotel: Wakacje i City Break.

Na stronie możesz dopasować między innymi długość pobytu, standard obiektu i rodzaj wyżywienia. Dostępne są różne sposoby finansowania należności, w tym niska zaliczka.

Gdzie są najtańsze wczasy all-inclusive?

Korzystny pakiet all-inclusive da się znaleźć zarówno w szczycie sezonu, jak i jesienią, a nawet zimą. Poniżej zebraliśmy ciekawe i tanie kierunki wakacyjne.

Egipt

Egipt otwiera ranking pod względem ceny. Tygodniowy pobyt na przełomie listopada i grudnia można zarezerwować już od 1 319 złotych za osobę. Jeśli chcesz przesunąć swój odpoczynek na późną jesień i zamienić chłodną pogodę w Polsce na pobyt nad Morzem Czerwonym, to warto rozważyć właśnie Egipt.

Rejonów wypoczynkowych w Egipcie jest wiele. Należą do nich m.in. Hurghada, Marsa Alam czy Szarm el-Szejk, gdzie formuła all-inclusive jest bardzo popularna. Na terenie obiektów często znajdują się baseny, restauracje, strefy rekreacyjne oraz dostęp do plaży, dlatego wiele codziennych potrzeb masz szansę zaspokoić bez organizowania posiłków czy dojazdów poza obręb hotelu. Choć sam przełom listopada i grudnia przypada już poza europejski sezon plażowy, to nad Morzem Czerwonym wciąż można znaleźć warunki na odpoczynek i zwiedzanie.

Turcja

Drugie miejsce cenowo zajmuje Turcja. Tygodniowy pakiet Lot+Hotel na początku września kosztuje od 1 709 złotych za osobę. To termin, w którym na południowym wybrzeżu nadal można korzystać z kurortów i cieszyć się słońcem nawet poza szczytem polskich wakacji szkolnych.

W ofertach all-inclusive często pojawiają się okolice Antalyi, Alanyi, Side i Belek, a także kurorty położone nad Morzem Egejskim. Regiony te różnią się od siebie zabudową, wielkością hoteli, dostępem do plaż czy zabytkami do zwiedzania. Dlatego Turcja świetnie się sprawdza do odpoczynku, zwiedzania oraz wycieczek.

Grecja

Grecja zajmuje trzecie miejsce, z ceną od 1 759 złotych za osobę za tydzień pobytu w połowie września. Różnica względem Turcji wynosi zatem tylko 50 złotych od osoby, dlatego oba te kierunki warto porównać równolegle.

Wakacje all-inclusive w Grecji to przede wszystkim pobyt na Krecie, Rodos, Kos, Korfu czy w części kontynentalnej. Duży hotel przy plaży to coś dla chcących odpocząć i zażyć słońca, zaś obiekt bliżej miejscowości ułatwi zwiedzanie. Wielu turystów ceni sobie w Grecji możliwość samodzielnego poznawania wyspy lub regionu na własnych zasadach.

Hiszpania

Tygodniowy pakiet do Hiszpanii na początku września kosztuje od 2 009 złotych od osoby. Hiszpania pod względem wypoczynkowym jest zróżnicowana: są wyspy, kurorty i hotele położone na wybrzeżu. Turyści najchętniej wybierają Baleary, Wyspy Kanaryjskie oraz regiony nad Morzem Śródziemnym. W Hiszpanii można połączyć plażowanie, zwiedzanie i pobyt w hotelu z pełnym wyżywieniem.

Chorwacja

Chorwacja zamyka to zestawienie z ceną od 2 439 złotych od osoby za tydzień na początku września. Jest najdroższym kierunkiem w rankingu, ale oferuje też nieco inny model wypoczynku niż duże kurorty w Egipcie czy Turcji.

Wiele osób tak chętnie wybiera Chorwację ze względu na nadmorskie miejscowości, wyspy, zatoki i historyczne centra miast. W grę wchodzi np. Dalmacja, okolice Splitu, Makarskiej, Zadaru czy Dubrownika.

Kiedy najtaniej kupić all-inclusive?

Na cenę zawsze wpływają kierunek, miesiąc wyjazdu, termin, lotnisko wylotu, długość pobytu, standard hotelu i liczba dostępnych miejsc. W rankingu stworzonym przez internetowe biuro podróży eSky.pl wzięto pod uwagę terminy poza głównym sezonem europejskim, przez co np. Egipt na przełomie listopada i grudnia kosztuje w tym rankingu najmniej. Inną opcją jest podróż we wrześniu, zaraz po okresie wakacyjnym, dzięki czemu korzystnie wypadają Turcja i Grecja.

Wcześniejsza rezerwacja zwykle oznacza większy wybór hoteli i terminów. Oferty last minute mogą być tańsze, ale warto wziąć pod uwagę, że często trzeba być wtedy elastycznym, bo pokoje czy miejsca w samolocie mogą być ograniczone. Dlatego warto skorzystać z pakietów wakacyjnych od eSky.pl, które łączą lot i hotel w jednej rezerwacji. Dzięki temu nie musisz samodzielnie sprawdzać każdej z tych rzeczy osobno, bo szybko porównasz różne oferty wylotów.

Do najważniejszych korzyści należą:

● Gwarancja Najniższej Ceny dla pakietów Lot+Hotel,

● duży wybór hoteli i apartamentów,

● możliwość dopasowania długości pobytu,

● wybór rodzaju wyżywienia,

● opcjonalne transfery lotniskowe,

● niska zaliczka lub dopasowany plan płatności,

● możliwość uzupełnienia podróży o dodatkowe usługi.

Pobierając na smartfon aplikację eSky masz dostęp do wszystkich swoich rezerwacji w jednym miejscu. Nie musisz już przekopywać swojej skrzynki e-mailowej, by znaleźć bilety na lot czy rezerwację hotelową, bo wszystko masz pod ręką. Możesz też skorzystać z usług dodatkowych, jak ubezpieczenia, wynajem samochodu, parkingi i bilety na atrakcje. Wybierasz tylko te elementy, których faktycznie potrzebujesz.

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