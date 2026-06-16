Gdzie warto jechać na wakacje 2026?

Dzięki szerokiej siatce połączeń lotniczych oraz bogatej ofercie hoteli dostępnej w internetowym biurze podróży eSky.pl turyści mogą wybierać spośród niezliczonych pakietów obejmujących lot i hotel, dopasowując wyjazd zarówno do swoich oczekiwań, jak i możliwości finansowych. Mają możliwość dostosować na eSky.pl długość pobytu, standard hotelu, opcję wyżywienia i wybrać usługi dodatkowe, których potrzebują, np. transfer lotniskowy czy ubezpieczenie.

– Dzisiejsze podróżowanie coraz rzadziej polega na szukaniu jednego idealnego kierunku. To raczej umiejętność wyboru spośród kilku bardzo korzystnych opcji różniących się klimatem, ceną i stylem wypoczynku. Turcja, Grecja i Albania pokazują, że w ramach jednego regionu można znaleźć zupełnie różne doświadczenia: od komfortowych wakacji all-inclusive, przez klasyczną śródziemnomorską harmonię, aż po bardziej odkrywcze i wciąż konkurencyjne cenowo kierunki. Kluczem nie jest dziś sam wybór miejsca, ale świadome dopasowanie go do własnych oczekiwań i budżetu - mówi Mateusz Dul, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Turcja. Wysoki standard w rozsądnej cenie

Turcja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków. O jej sukcesie decyduje przede wszystkim bardzo dobra relacja jakości do ceny. Rozbudowana infrastruktura hotelowa, szeroka oferta obiektów all-inclusive oraz gwarancja słonecznej pogody sprawiają, że jest to kierunek szczególnie chętnie wybierany przez rodziny z dziećmi.

Największym zainteresowaniem cieszą się regiony Riwiery Tureckiej, w tym Antalya, Alanya, Side czy Belek. Oprócz szerokich plaż i nowoczesnych resortów turyści mogą liczyć na bogatą ofertę atrakcji, od sportów wodnych po zabytki starożytnych cywilizacji.

Według danych z https://www.esky.pl/lot+hotel/2-wakacje/(0)(co:tr)-wakacje-w-turcji ceny wakacyjnego pakietu Lot+Hotel do Turcji w formule all-inclusive zaczynają się od około 1569 złotych za osobę. To jeden z powodów, dla których kierunek ten pozostaje jednym z liderów sprzedaży również w sezonie 2026 roku.

Grecja. Klasyka śródziemnomorskiego wypoczynku

Grecja niezmiennie przyciąga podróżników poszukujących połączenia pięknych plaż, lokalnej kultury i śródziemnomorskiej kuchni. Dużą zaletą tego kierunku jest różnorodność – od rodzinnych wakacji na Krecie, przez aktywny wypoczynek na Rodos, po romantyczne wyjazdy na Santorini.

Polacy doceniają również łatwy dostęp do licznych wysp oraz możliwość wyboru pomiędzy dużymi kurortami a bardziej kameralnymi miejscowościami. Grecja pozostaje jednym z najbezpieczniejszych i najlepiej rozwiniętych kierunków wakacyjnych w Europie, co dodatkowo wpływa na jej popularność.

W sezonie 2026 r. ceny pakietu Lot+Hotel na https://www.esky.pl/lot+hotel/2-wakacje/(0)(co:gr)-wakacje-w-grecji zaczynają się od 1869 złotych za osobę (all inclusive). W zależności od wyspy, standardu hotelu oraz terminu podróży ceny mogą być jednak znacznie bardziej zróżnicowane.

Albania. Wschodząca gwiazda europejskiej turystyki

Jeszcze kilka lat temu Albania była krajem niszowym. Dziś znajduje się w gronie najszybciej rozwijających się kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków. W 2026 r. ten wyjątkowy kraj wybiera w eSky ponad trzy razy więcej podróżników niż przed rokiem. O popularności Albanii decydują przede wszystkim atrakcyjne ceny, piękne wybrzeże Morza Jońskiego oraz coraz lepiej rozwinięta infrastruktura turystyczna.

Kurorty takie jak Saranda, Ksamil czy Durrës przyciągają turystów szukających śródziemnomorskich krajobrazów przy niższych kosztach. Albania jest również interesującą propozycją dla osób, które chcą odkrywać nowe miejsca i uniknąć najbardziej zatłoczonych miejsc.

Tygodniowe albańskie wakacje w formie all inclusive wraz z przelotem to koszt od 2469 złotych.

Gdzie rezerwować wakacje 2026?

Rosnąca popularność pakietów dynamicznych sprawia, że coraz więcej turystów decyduje się na jednoczesną rezerwację lotu i hotelu. Zdaniem ekspertów z internetowego biura podróży eSky.pl, takie rozwiązanie pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale często również obniżyć całkowity koszt wyjazdu. Ponadto, pakiety Lot+Hotel są objęte Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym oraz Turystycznym Funduszem Pomocowym, czyli systemem zabezpieczeń stworzonym po to, by chronić klientów biur podróży w sytuacjach nadzwyczajnych, np. gdy wyjazd nie może dojść do skutku z przyczyn niezależnych.

Niezależnie od tego, w jakim kraju jest użytkownik i która jest godzina, eksperci eSky są dostępni 24/7 na WhatsApp, żeby pomóc w razie potrzeby. To dodatkowa ochrona i jeszcze większy komfort wyjazdu.

– Na eSky.pl podróżnicy mogą porównać ogromną liczbę ofert lotów i noclegów w jednym miejscu, wybierając rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy celem wakacji jest luksusowy resort w Turcji, mała grecka wyspa czy odkrywanie albańskiego wybrzeża, sezon 2026 zapowiada się jako kolejny rok dużego zainteresowania kierunkami oferującymi połączenie komfortu, dobrej pogody i atrakcyjnych cen - podsumowuje Mateusz Dul z eSky Group.

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