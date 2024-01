Sztuka olimpijska. Jakie wystawy czekają nas w 2024 roku?

Retrospektywa „Music of the Mind” Yoko Ono w Tate Modern w Londynie (15 lutego – 1 września) zaprezentuje jej aktywność od lat 50. do dziś, a powstaje w ścisłej współpracy ze studiem artystki. Pokaże 200 prac: instalacje, performanse, awangardowe eksperymenty, fotografie, filmy i muzykę, którą tworzyła z Johnem Lennonem i własną. Nie zabraknie przypomnienia kontrkulturowych działań w środowisku artystów, muzyków i pisarzy w Londynie w latach 60. A także legendarnych kampanii pokojowych i humanitarnych artystki w okresie wojny w Wietnamie i jej własnych prac „Apple”, „Pieces of Sky”, „Peace is Power” czy „Wish Tree”.

Sasnal i Walser

W ubiegłym roku hitem w Londynie była w Royal Academy of Arts wystawa charyzmatycznej Mariny Abramović, pionierki sztuki performansu. 16 marca 2024 r. retrospektywa przeniesie się do Stedelijk Museum w Amsterdamie, gdzie potrwa do 14 lipca. Właśnie w tym mieście artystka w 1975 r. poznała niemieckiego artystę Ulaya, z którym przez 12 lat stworzyła wiele prac. Będzie można zobaczyć także jej indywidualne projekty. W sumie 60 kluczowych prac przedstawiających rozwój jej twórczości nasyconej ekstremalnymi emocjami, gdy testowała granice swojej wytrzymałości fizycznej i psychicznej, a z czasem wprowadziła medytację.

Stedelijk Museum w Amsterdamie zapowiada także wystawę Wilhelma Sasnala (od 30 marca do 1 września), nawiązującą do najnowszego filmu artysty – przypowieści o współczesnym życiu na podstawie powieści szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera „Asystent” (w Polsce znanej pod tytułem „Człowiek do wszystkiego”). Sasnal pokaże na niej również obrazy-interpretacje sławnych arcydzieł sztuki współczesnej oraz najnowsze prace z lat 2021–2023. Kuratorem wystawy jest Adam Szymczyk, pracujący w Stedelijk od czterech lat.

8 marca w Albertinie w Wiedniu ruszy retrospektywa mistrza pop-artu Roya Lichtensteina, zaliczonego razem z Andym Warholem do najbardziej wpływowych amerykańskich artystów XX w. W Wiedniu zobaczymy malarstwo, rzeźby, grafiki, sprowadzone z USA, galerii europejskich oraz z prywatnych kolekcji. Wśród nich będą komiksowe portrety blondynek, Myszki Miki i gigantyczna rzeźba „Brushstocke”, naśladująca pociągnięcie pędzlem.