Andrzej Rottermund: Pałac Saski nie jest ołtarzem ojczyzny

Ale w ostatnich latach nagroda wyemigrowała z Polski – przyznana została dyrektorowi Muzeum Narodowego w Wilnie, a także Narodowej Galerii Lwowskiej.

To się wiąże z rozumieniem przez nas terminu: ochrona dziedzictwa. Dziedzictwo nie zna granic, zwłaszcza w sytuacji Polski i jej historii. To, co uważaliśmy kiedyś za naszą narodową spuściznę, dziś znajduje się na terenie nienależącym do naszego kraju. Ale też i my przejmowaliśmy „cudze” dziedzictwo i opiekowaliśmy się nim. Weźmy choćby malarza Marcella Bacciarellego: czy to, co namalował w Polsce, należy do polskiego czy włoskiego dziedzictwa? Ale oczywiście z dziedzictwem jest coraz więcej kłopotów.

Jakich?

Istnieją konflikty między potrzebami ludzi a koniecznością jego ochrony. W swoim czasie na listę światowego dziedzictwa UNESCO zostały wpisane jako zabytkowe historyczne założenia miejskie, takie jak m.in., Wiedeń, Warszawa, Drezno. To ostatnie trzeba było, niestety, wykreślić, kiedy zbudowano most na wysokości Starego Miasta, by ułatwić życie mieszkańcom. Chociaż jego pojawienie się było zgodne z ich życzeniem i w przygniatającej większości opowiedzieli się za jego powstaniem, zrujnował panoramę miasta. Gdybyśmy jako Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa nie zareagowali, zachęciłoby to innych do pójścia w ślady drezdeńczyków, ponieważ zachowanie historycznych realiów nie zawsze jest wygodne. Teraz w Wiedniu inwestor wykupił w historycznym centrum niedużą działkę, na której chce zbudować dwa wieżowce. Są naciski, by miasto się zgodziło, ponieważ inwestor dokłada pieniądze do innych potrzebnych inwestycji. Ale Wiedeń jako miasto historyczne może zostać skreślone z listy UNESCO. Z kolei Warszawa, wpisana na listę w roku 1980, nie spełniała wymogu autentyczności, ponieważ Stare Miasto zostało odbudowane niemal od zera. Zrobiono jednak wyjątek uznając odbudowę za symbol naszej niezniszczalności i odrodzenia po okrutnej wojnie, niezwykle ważny symbol dla tożsamości mieszkańców Warszawy. Obecnie w Międzyrządowym Komitecie Ochrony Światowego Dziedzictwa zasadniczo nie ma zgody na rekonstrukcje. Kamienna Palmyra w Syrii, zniszczona przez państwo islamskie, teoretycznie mogłaby zostać odbudowana, ale jest opór. Komitet UNESCO chce zachować jej entropię.

Istnieją konflikty między potrzebami ludzi a koniecznością jego ochrony

W jakiej kondycji jest obecnie nasze dziedzictwo?

W Warszawie ciągle coś „wyskakuje”, jak choćby budynek na Placu Zamkowym, róg Podwala, w którym mieści się m.in. popularna restauracja. Reagowałem wtedy jako przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, sprowadzając na pomoc ekspertów z Francji. W dodatku zmieniają się zasady. Dziś już 10 lat po wybudowaniu jakiegoś budynku można wprowadzać go na listę tzw. ochrony konserwatorskiej współczesnego dziedzictwa. Zaczęło się od biurowców – w tej chwili w Warszawie jest ich na liście około 15. Tylko że po drodze były dwie rewolucje: covid powodujący zmniejszenie potrzeb powierzchni biurowych oraz nowe technologie. Biurowce budowane w latach 90. czy nawet po 2000 roku muszą być całkowicie przebudowywane lub budowane na nowo. Tylko jak to teraz zrobić? W USA, Brazylii stoją już puste biurowce, których nie można rozebrać z tych samych powodów co u nas. Zarastają więc roślinnością, stając się malowniczymi ruinami. Słynne dawniej warszawskie kino Relax też wpisano na taką listę ochronną, ale budynek nie jest konserwowany i odpowiednio zaopiekowany. Znalazł się inwestor chętny na jego zakup, ale pod warunkiem, że dostanie zgodę na jego wyburzenie, by postawić w tym miejscu dwa budynki. Nie dostał takiej zgody od konserwatora ani od ministra kultury. Ale z drugiej strony jeśli państwo uznaje, że jest to obiekt, który należy ochronić, trzeba go zakupić i się nim zaopiekować…

W ochronie dziedzictwa dzieje się tylko źle?

Nie jest najlepiej. Jako kolejny przykład trzeba przywołać potężny ruch tzw. cancel culture, czyli pozaprawne unieważnianie część dorobku naszej kultury. Niszczone są np. dzieła sztuki stworzone przez artystę, który według dzisiejszych norm ochrony praw człowieka postępował wiele lat temu nieetycznie. Ostatnio w Rzymie poszedłem ze znajomymi do parku i zobaczyłem zniszczony pomnik żyjącego w XX wieku artysty. Dopatrzono się, że w latach 30. XX wieku w Etiopii uwiódł nieletnią dziewczynę. Nie miało znaczenia, że było to artystycznie wartościowe dzieło sztuki. Takich przykładów są już setki.